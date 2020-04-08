Тайна королевской сумочки

Причудливая шляпка и маленькая сумочка – вот главные аксессуары, без которых не представить уже английскую королеву. Яркие наряды, чтобы быть заметной в толпе и быть на виду у своей охраны.

Шляпка – ну куда ж английская леди без шляпки? А сумочка… Здесь все не так просто, как кажется на первый взгляд. Что таит в себе сумочка королевы? Давайте разбираться.

Как угодить королеве

Прежде всего, всем интересно, какая же сумочка у королевы – какого бренда. Вот уже 50 лет королева предпочитает сумки английского бренда Launer.

Любовь королевы к сумочкам Launer зародилась еще в далеком 1968 году, когда она сделала первый заказ Сэму Лонеру. Елизавета II осталась довольна результатом и отдала распоряжение предоставить его компании право создавать аксессуары для членов королевской семьи. Так компания смогла публично заявить, что продает вещи королеве и ее родственникам. К слову, чтобы получить это право, необходимо предоставлять товары или услуги членам королевской семьи не менее пяти лет. Теперь в арсенале королевы более 200 сумочек разного цвета и размера, но фасон практически один и тот же. Стоимость сумочки может достигать £2 500.



Чем же приглянулся этот бренд королеве? Компания Launer была основана в 1941 году и всегда боролась за качество своего продукта. В 1981 году компанию купил Джеральд Бодмер и продолжил сотрудничество с королевским двором. По его словам, они никогда не гнались за модой, предпочитая вечную классику. Видимо, эта приверженность традициям и неизменность своему стилю привлекли королеву. Бодмер сам занимается дизайном сумок, в этом ему помогает его жена. Говорят, пробовали разных дизайнеров, но поняли, что лучше не выпускать сумки из рук. В прямом и переносном смысле. Что касается королевских заказов, то, по словам Бодмера, Ее Величество может внести некоторые корректировки в заказ: попросить сделать ручки длиннее или заменить замшевую подкладку на шелковую.

В целом компания знает основные предпочтения королевы. Аксессуар должен соответствовать нескольким критериям: у сумочки должны быть достаточно длинные ручки, чтобы не мешать при рукопожатии, но сумка через плечо исключается. Не должно быть никаких молний или мудреных замков: застежка должна быть простой и надежной, сумочка не должна распахиваться без причины. К заказанным специально для королевы сумочкам прилагаются зеркальце, кошелек и футляр для очков в тон.

Женской души потемки

Как известно, женская сумочка – это потемки. Здесь может быть все что угодно. Иногда даже сама обладательница не знает, что таится у нее в сумке. Но только не королева. Тут все на своих местах. Большинство вещей королевы, включая запасные колготки, булавки, иголки и нитки для экстренных случаев, хранят ее подопечные. А вот Ее Величество в сумочке всегда носит компактное зеркальце и губную помаду – даже королевам нужно поправить макияж. Также всегда с собой очки для чтения, мятные леденцы и авторучка. А еще банкноты 5 или 10 фунтов для «походов» в церковь по воскресеньям. Еще в сумочке королева прячет сотовый телефон (да-да, королева – женщина современная), чтобы разговаривать с внуками, и, говорят, всегда носит пару кроссвордов, чтобы нескучно было в дороге.

Набор простой – такой же, как и у остальных женщин. Но что действительно отличает королеву от остальных, это отсутствие некоторых вещей, которые люди носят в своей сумке. У нее точно вы не найдете паспорта или ключей: паспорта у королевы просто нет, а Букингемский дворец она сама не запирает. Также у королевы нет необходимости носить с собой наличные или кредитные карточки – их у нее нет. Королевское преимущество.

Тайные знаки

Королевская сумочка — это не только переносная маленькая вселенная, но еще и инструмент, с помощью которого Елизавета подает сигналы своим помощникам, которые всегда рядом и пристально следят за тайными знаками.

Если королева перекладывает сумку из одной руки в другую, это значит, она устала от ваших разговоров, и ее надо спасать. Сама, конечно, она не может напрямую сказать об этом собеседнику. Поэтому кто-то подойдет и тихонько скажет, что королеву ожидает срочный звонок от министра, епископа, Господа Бога – кого угодно. И королева будет спасена, и собеседник не обидится.

Если она положит сумочку на стол, у вас будет пять минут, чтобы убедить ее остаться. Значит, у королевы мало времени, ее ждут важные, а может, и не очень важные дела, но она не намерена долго задерживаться. Таким образом, она сигнализирует охране, чтобы через пять минут ее уводили.

Но если сумочка переместилась со стола на рядом стоящий стул, значит, вам удалось заинтересовать королеву, и Ее Величество планирует беседовать долго. И тогда надо следить, куда дальше переместится ее сумочка.

Если же королева поставила сумку на пол, у вас серьезные проблемы. Видимо, вы пересекли черту, и королева хочет немедленно завершить разговор, без всяких церемоний. И не ждите следующего приглашения во дворец.

Нехороший знак, если королева вертит свое обручальное кольцо. Это значит, что она хочет уйти и ее надо спасать от собеседника.

Каждая женщина в душе королева, и когда мы идем за новым пальто, туфельками или перчатками, мы невольно бросаем взгляд в сторону сумочек. И пусть сильные половины недоумевают: «Ну зачем тебе? У тебя же таких две, но разного цвета». Им не понять.

Подготовила Оксана Кеш