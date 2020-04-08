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Виртуальные туры по королевским дворцам

Виртуальные туры по королевским дворцам
Фото:123rf.com

Резиденции Ее Величества теперь можно посетить онлайн

Самоизоляция — не повод отказываться от экскурсий! Дворцы британской королевской семьи предлагают обширные виртуальные туры, сообщает журнал Town&Country. Теперь Виндзорский замок и Тауэр можно посетить, не выходя из дома.

Букингемский дворец

Фото: commons.wikimedia.org

Виртуальный тур лучше всего начать с главной резиденции королевы — Букингемского дворца. Официальные приемы, дни рождения, свадьбы и юбилеи проводятся именно там. Дворец ежегодно принимает десятки тысяч посетителей со всего мира. Виртуальный тур включает в себя парадную вход, Белую гостиную, Голубую гостиную и тронный зал.

Виндзорский замок

Фото: commons.wikimedia.org

Виндзор — летняя резиденция британского монарха. Построенный более 900 лет назад, он является самым старым обитаемым замком в мире. Именно здесь сыграли свадьбу принц Гарри и Меган Маркл. По ссылке можно посмотреть Георгиевский зал и Красную гостиную. 

Холирудский дворец

Фото: flickr.com/graeme_pow

Построенный на развалинах Холирудского аббатства дворец является резиденцией королей и королев с 16-го века. Елизавета II располагается в Холируде во время официальных визитов в Шотландию. Пока она отсутствует, дворец открывают для туристов. Начать тур можно по ссылке.

Тауэр

Фото: needpix.com

В 11-м веке Вильгельм Завоеватель отдал приказ построить оборонительную крепость, которая одновременно являлась бы и королевской резиденцией. За свою долгую историю здание успело побывать непосредственно крепостью, оружейным складом, хранилищем королевских драгоценностей, монетным двором и тюрьмой. Взглянуть на Тауэр можно здесь.

Даунинг-стрит, 10

Фото: flickr.com/defenceimages

Если у вас остались силы, Google Arts & Culture предлагает «бонусный» тур по официальной резиденции премьер-министра Великобритании. Здание имеет около ста комнат: кабинет премьер-министра, залы для заседаний правительства, комнаты для встречи гостей, кухню, столовые. Есть внутренний двор и терраса с видом на сад.

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