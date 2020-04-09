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В Великобритании построят девять больниц для инфицированных коронавирусом

В Великобритании построят девять больниц для инфицированных коронавирусом
Фото:123rf.com

Строительство четырех уже началось

Правительство Великобритании планирует построить девять больниц для инфицированных коронавирусом, поскольку количество заболевших пока только увеличивается, сообщает The Independent. Вместимость новых больниц будет немного меньше, чем в госпитале NHS Nightingale, под который был переоборудован лондонский выставочный центр ExCel.

Больницы построят в Бирмингеме, Манчестере, Глазго, Кардиффе, Бристоле, Харрогейте, Белфасте. Рассматривается возможность переоборудования под больницу выставочных центров Kent Event Centre в Мейдстоне, Brighton Centre в Сассексе и других площадок в Кембридже и Норидже. Строительство четырех из больниц уже началось.

По словам министерства обороны, 25 тыс. военнослужащих приведены в состояние готовности, 10 тыс. из них будут направлены на помощь в борьбе с коронавирусом. Как сообщает The Independent, 77-я военная бригада, отвечающая за информационную безопасность, может быть задействована в борьбе с фейковыми новостями о распространении вируса.

Неизвестные злоумышленники на прошлой неделе подожгли вышки 5G. По мнению полиции, преступления связаны с теорией заговора о распространении вируса Covid-19 с помощью новых технологий.

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