В Великобритании построят девять больниц для инфицированных коронавирусом

Строительство четырех уже началось

Правительство Великобритании планирует построить девять больниц для инфицированных коронавирусом, поскольку количество заболевших пока только увеличивается, сообщает The Independent. Вместимость новых больниц будет немного меньше, чем в госпитале NHS Nightingale, под который был переоборудован лондонский выставочный центр ExCel.

Больницы построят в Бирмингеме, Манчестере, Глазго, Кардиффе, Бристоле, Харрогейте, Белфасте. Рассматривается возможность переоборудования под больницу выставочных центров Kent Event Centre в Мейдстоне, Brighton Centre в Сассексе и других площадок в Кембридже и Норидже. Строительство четырех из больниц уже началось.

По словам министерства обороны, 25 тыс. военнослужащих приведены в состояние готовности, 10 тыс. из них будут направлены на помощь в борьбе с коронавирусом. Как сообщает The Independent, 77-я военная бригада, отвечающая за информационную безопасность, может быть задействована в борьбе с фейковыми новостями о распространении вируса.

Неизвестные злоумышленники на прошлой неделе подожгли вышки 5G. По мнению полиции, преступления связаны с теорией заговора о распространении вируса Covid-19 с помощью новых технологий.