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Правительство не планирует открывать школы сразу после Пасхи

Правительство не планирует открывать школы сразу после Пасхи
Фото:123rf.com

О смягчении карантинных мер говорить рано

8 апреля газета The Times процитировала слова одного из министров о необходимости «возвращения к нормальной жизни» и возобновления работы школ. Кроме того, Университетский колледж Лондона выступил с заявлением, что закрытие учебных учреждений принесло небольшую пользу в борьбе с прошлой вспышкой гриппа. Чуть позже исследование колледжа раскритиковали эпидемиологи.

Профсоюзы учителей были встревожены новостью из The Times, однако правительство Великобритании опровергло слова своего министра. Школы в Англии откроются только после разрешения медицинских экспертов, сообщает The Guardian. Правительство Уэльса также не планирует возобновлять работу учебных учреждений.

Первый министр Шотландии Никола Стерджен подтвердила на брифинге, что шотландские школы не собираются открываться в ближайшее время. «Я хочу, чтобы жизнь детей вернулась в привычное русло, однако было бы неправильно давать ложные обещания и говорить об открытии школ», — добавила она.

Практически все школы в Великобритании закрыты с 20 марта на неопределенный срок из-за пандемии коронавируса. Работают только некоторые из них, чтобы сотрудники экстренных служб могли оставлять детей на время работы. Правительство Великобритании опубликовало разъяснения о специфике работы школ на период пандемии.

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