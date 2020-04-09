subscription
﻿﻿﻿﻿﻿

Можно ли выпускать кошку на улицу во время пандемии коронавируса?

Можно ли выпускать кошку на улицу во время пандемии коронавируса?
Фото:123rf.com

Британская ветеринарная ассоциация дала совет владельцам домашних животных

Члены Британской ветеринарной ассоциации (BVA) порекомендовали не выпускать кошек на улицу во время пандемии коронавируса, что вызвало опасения у владельцев домашних животных, пишет The Evening Standard. Сайт организации «упал», не выдержав наплыва обеспокоенных людей. Они интересовались, что делать, если кошка просится гулять.

Президент BVA Даниэлла Дос Сантос принесла извинения за неполную информацию и обнародовала новые инструкции. По ее словам, людям, у которых был диагностирован коронавирус, рекомендуется по возможности держать кошек дома в течение всего периода пандемии. Вирус может попасть на их шерсть так же, как и на другие поверхности. Однако, если по каким-то причинам кошкам необходимо гулять, выпускать их можно и беспокоиться по этому поводу не стоит.

Сотрудник Королевского ветеринарного колледжа, профессор Кен Смит порекомендовал тщательно мыть руки после контакта с домашним животным или его принадлежностями, не целовать питомцев и не давать им себя вылизывать.

В США зафиксировали первый случай коронавируса у находящейся в зоопарке Бронкса четырехлетней тигрицы Нади, а также двух других тигров и трех львов. При этом ученые подчеркивают, что в настоящее время нет никаких доказательств, что кошки могут передавать коронавирус людям.

profile-sample2
Правительство не планирует открывать школы сразу после Пасхи
09-04-2020
profile-sample2
Можно ли выпускать кошку на улицу во время пандемии коронавируса?
09-04-2020
profile-sample2
В Великобритании построят девять больниц для инфицированных коронавирусом
09-04-2020

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

Cancel reply
АФИША
Angliya - Britain's biggest Russian newspaper

Новые публикации

Angliya Newspaper

Контакты / Contacts
Подписка / Subscribe
Реклама / Advertising
Как подать объявление / Classified ads
Пользование сайтом/ Terms and Conditions
Частная информация / Privacy policy
Ticket Purchase Policy (T&C of Sale)
Архив / Archive

 

РЕКЛАМА
ОБЪЯВЛЕНИЯ/CLASSIFIEDS
BUSINESS PAGES – КАТАЛОГ КОМПАНИЙ
КОНТАКТЫ
БИЛЕТЫ

Англия в социальных сетях

Добавляйте «Англию» и будьте в курсе событий #Точки распространения газеты

© Copyright «Англия» – Наши на острове, крупнейшая независимая русскоязычная газета Великобритании.

Материалы сайта – собственность редакции. Любое использование и перепечатка только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на angliya.com

Skyrocket your business!

This site uses cookies and different analytics technologies to monitor how you interact with our Website or obtain data from third parties and collect your browser technical configuration data. Please visit our privacy policy to find more information about cookies.