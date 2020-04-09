Можно ли выпускать кошку на улицу во время пандемии коронавируса?

Британская ветеринарная ассоциация дала совет владельцам домашних животных

Члены Британской ветеринарной ассоциации (BVA) порекомендовали не выпускать кошек на улицу во время пандемии коронавируса, что вызвало опасения у владельцев домашних животных, пишет The Evening Standard. Сайт организации «упал», не выдержав наплыва обеспокоенных людей. Они интересовались, что делать, если кошка просится гулять.

Президент BVA Даниэлла Дос Сантос принесла извинения за неполную информацию и обнародовала новые инструкции. По ее словам, людям, у которых был диагностирован коронавирус, рекомендуется по возможности держать кошек дома в течение всего периода пандемии. Вирус может попасть на их шерсть так же, как и на другие поверхности. Однако, если по каким-то причинам кошкам необходимо гулять, выпускать их можно и беспокоиться по этому поводу не стоит.

Сотрудник Королевского ветеринарного колледжа, профессор Кен Смит порекомендовал тщательно мыть руки после контакта с домашним животным или его принадлежностями, не целовать питомцев и не давать им себя вылизывать.

В США зафиксировали первый случай коронавируса у находящейся в зоопарке Бронкса четырехлетней тигрицы Нади, а также двух других тигров и трех львов. При этом ученые подчеркивают, что в настоящее время нет никаких доказательств, что кошки могут передавать коронавирус людям.