Банк Англии будет напрямую финансировать расходы правительства

Министерству финансов нужны деньги для стабилизации экономики

Великобритания стала первой страной, которая прибегла к монетарному финансированию из-за пандемии коронавируса, сообщает The Financial Times.

Банк Англии согласился с требованиями министерства финансов и объявил, что будет напрямую финансировать дополнительные расходы правительства на борьбу с вирусом. Это позволит выплачивать заработную плату сотрудникам, не боясь нанести ущерб экономике страны.

Правительство также заявило, что лимит по его счету в Банке Англии, который составляет £370 млн, временно будет снят. В 2008 году министерство финансов прибегало к аналогичным мерам из-за мирового финансового кризиса — тогда лимит был увеличен до £20 млрд. В марте этого года Банк Англии уже запускал «печатный станок» и объявил о вливании £200 млрд для поддержания экономики страны.

Рынок почти не отреагировал на заявление банка. Фунт стерлингов вырос всего на 0,1% по отношению к доллару и составил $1,24, а доходность ценных бумаг Великобритании осталась по-прежнему на уровне 0,37%. Однако экономисты уверены, что монетарное финансирование было правильным шагом со стороны британского правительства.