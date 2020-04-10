Chaika Family Workshops: бесплатные творческие онлайн-мастерские для детей 

Русскоязычное event-агентство Chaika Events запустило серию бесплатных онлайн-мастерских для детей Chaika Family Workshops и предлагает занимательные и познавательные занятия для детей.

Основной упор – на развитие креативных навыков и воображения. Каждое занятие длится около получаса и рассчитано на определенную возрастную группу от трех до десяти лет. Вcе уроки проходят в игровой форме и на английском языке.

Мастер-классы проводят профессиональные аниматоры в формате лайв-стримов на “Фейсбуке”. Дети могут взаимодействовать с ним и другими участниками занятий, используя комментарии как инструмент обратной связи. Посмотреть видео можно и в записи. Их можно легко найти на странице в “Фейсбуке”, на каналах YouTube и IGTV.



«Время карантина мы решили использовать с пользой и создали онлайн-платформу Chaika Family Workshops, куда пригласили наших талантливых друзей – актеров, цирковых артистов, кукловодов, чьи календари обычно расписаны на месяцы вперед. Так, среди тех, кто проведет бесплатные oнлайн-сессии, – талантливая рассказчица Ванесса Вульф, которая сотрудничает со знаковыми культурными площадками Лондона: Музеем Виктории и Альберта и центром Southbank, готовит программу специально для наших сессий. На прошлой неделе мы показали цирковой и научный мастер-классы, а также кукольный спектакль от известного кукловода и автора собственных программ на BBC Ронни Ле Дрю. Оставайтесь дома, но оставайтесь на связи!» – говорит представитель компании.

На этой неделе:

10 апреля, пятница

11:30 – пасхальные истории для детей 3-6 лет

15:00 – онлайн-дискотека с ведущим и исполнителем песен для детей 3-8 лет