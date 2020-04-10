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Никола Стерджен призывает ввести универсальный базовый доход

Никола Стерджен призывает ввести универсальный базовый доход
Фото:flickr.com/arctic_circle

Это поможет людям во время пандемии, уверена первый министр Шотландии

Первый министр Шотландии Никола Стерджен настаивает на «необходимости введения безусловного базового дохода». По ее словам, эпидемия коронавируса показала, насколько это важно для страны, пишет The Independent.

Вынужденная приостановка производств и временная потеря рабочих мест привела к тому, что 1,2 млн человек подали заявки на получение Universal Credit. По мнению аналитического агентства Reform Scotland, универсальный базовый доход помог бы обеспечить финансовую стабильность. Компания предлагает выплачивать трудоспособному населению £5,2 тыс. в год или £100 в неделю. Схема обойдется шотландскому правительству в £20,4 млрд в год, однако £18 млрд можно компенсировать за счет отмены налоговых льгот.

Парламент Шотландии не обладает нужными полномочиями для введения базового дохода, поэтому Стерджен призвала британское правительство подумать над предложением. «Надеюсь, мы проведем серьезную дискуссию по этому вопросу», — добавила министр.

В марте этого года министр финансов Риши Сунак отказался рассматривать эту идею и заявил, что правительство потратило достаточно денег на социальное обеспечение граждан.

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