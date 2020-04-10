Продажи алкоголя во время эпидемии коронавируса выросли почти на четверть

Британцы начали скупать спиртное после закрытия баров и пабов

Жители Великобритании стали чаще покупать алкоголь во время карантина, пишет BBC со ссылкой на исследование консалтинговой компании Kantar. Совокупные продажи вина, пива и других спиртных напитков выросли на 22% за март. К примеру, интернет-магазин Naked Wines сообщает, что итоговые продажи в 2020 году превысят £200 млн.

В прошлом месяце британцы оставили в алкогольных отделах £1,1 млрд — на £199 млн больше по сравнению с прошлым годом.

Алкоголь обошел по продажам даже продукты питания — несмотря на то, что в марте многие скупали консервы, макароны и рис.

«Наличие алкоголя дома может негативно сказаться на здоровье. Важно помнить: чем больше вы пьете, тем больше повышаете свою толерантность к алкоголю, и со временем это может перерасти в зависимость», — предупреждает директор благотворительной организации Drinkaware Элейн Хиндел.

Однако производители алкоголя считают, что это временная тенденция, поскольку из-за коронавируса закрылись пабы и бары. Поставщики ожидают снижение продаж после снятия карантина. Кроме того, по данным исследовательской компании Mintel, 20% опрошенных хотели бы сократить потребление алкоголя уже со следующего месяца.