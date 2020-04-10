subscription
﻿﻿﻿﻿﻿

Продажи алкоголя во время эпидемии коронавируса выросли почти на четверть

Продажи алкоголя во время эпидемии коронавируса выросли почти на четверть
Фото:123rf.com

Британцы начали скупать спиртное после закрытия баров и пабов

Жители Великобритании стали чаще покупать алкоголь во время карантина, пишет BBC со ссылкой на исследование консалтинговой компании Kantar. Совокупные продажи вина, пива и других спиртных напитков выросли на 22% за март. К примеру, интернет-магазин Naked Wines сообщает, что итоговые продажи в 2020 году превысят £200 млн.

В прошлом месяце британцы оставили в алкогольных отделах £1,1 млрд — на £199 млн больше по сравнению с прошлым годом.

Алкоголь обошел по продажам даже продукты питания — несмотря на то, что в марте многие скупали консервы, макароны и рис.

«Наличие алкоголя дома может негативно сказаться на здоровье. Важно помнить: чем больше вы пьете, тем больше повышаете свою толерантность к алкоголю, и со временем это может перерасти в зависимость», — предупреждает директор благотворительной организации Drinkaware Элейн Хиндел.

Однако производители алкоголя считают, что это временная тенденция, поскольку из-за коронавируса закрылись пабы и бары. Поставщики ожидают снижение продаж после снятия карантина. Кроме того, по данным исследовательской компании Mintel, 20% опрошенных хотели бы сократить потребление алкоголя уже со следующего месяца.

profile-sample2
Никола Стерджен призывает ввести универсальный базовый доход
10-04-2020
profile-sample2
Chaika Family Workshops: бесплатные творческие онлайн-мастерские для детей 
10-04-2020
profile-sample2
Продажи алкоголя во время эпидемии коронавируса выросли почти на четверть
10-04-2020

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

Cancel reply
АФИША
Angliya - Britain's biggest Russian newspaper

Новые публикации

Angliya Newspaper

Контакты / Contacts
Подписка / Subscribe
Реклама / Advertising
Как подать объявление / Classified ads
Пользование сайтом/ Terms and Conditions
Частная информация / Privacy policy
Ticket Purchase Policy (T&C of Sale)
Архив / Archive

 

РЕКЛАМА
ОБЪЯВЛЕНИЯ/CLASSIFIEDS
BUSINESS PAGES – КАТАЛОГ КОМПАНИЙ
КОНТАКТЫ
БИЛЕТЫ

Англия в социальных сетях

Добавляйте «Англию» и будьте в курсе событий #Точки распространения газеты

© Copyright «Англия» – Наши на острове, крупнейшая независимая русскоязычная газета Великобритании.

Материалы сайта – собственность редакции. Любое использование и перепечатка только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на angliya.com

Skyrocket your business!

This site uses cookies and different analytics technologies to monitor how you interact with our Website or obtain data from third parties and collect your browser technical configuration data. Please visit our privacy policy to find more information about cookies.