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Растения участников Chelsea Flower Show можно приобрести онлайн

Растения участников Chelsea Flower Show можно приобрести онлайн
Фото:123rf.com

Мероприятие отменили из-за коронавируса

Королевское садоводческое общество (RHS) отменило проведение цветочного шоу в Челси из-за угрозы коронавируса, сообщает портал Homes&Property. Оно должно было пройти с 19 по 23 мая.

Chelsea Flower Show ежегодно собирает тысячи зрителей, включая саму королеву. Садоводы Великобритании выставляют редкие цветы и растения, а специалисты по ландшафтному дизайну соревнуются за звание лучших, представляя проекты садов. Участники начинают выращивать растения заблаговременно, подстраиваясь под дату проведения шоу, поэтому перенести его на более поздний срок просто нереально. Прямо сейчас в питомниках находятся десятки растений и цветов, которые должны были участвовать в выставке.

Чтобы помочь садоводам и поставщикам в непростой период, в RHS подготовили специальный онлайн-каталог. Желающие могут посмотреть образцы растений и заказать понравившиеся себе домой. В каталоге представлены ползучие растения, редкие виды суккулентов, орхидеи, пальмы, агавы, японские клены и многое другое.

«Обычно посетители берут растения сразу на выставке, но не в этом году. Однако с помощью каталога покупатели смогут связаться с поставщиками и приобрести необходимое у них напрямую», — заявила генеральный директор RHS Сью Биггс.

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