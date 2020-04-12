Коронавирус и иммиграционная система Британии на 9 апреля

Смогут ли подать заявку на пособия те, кому это не позволяет сделать иммиграционный статус? Нужно ли по-прежнему посещать полицию и Home Office в условиях иммиграционного залога?
Ответы на эти вопросы и другие иммиграционные новости – в очередном материале от экспертов юридической компании Law Firm.
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