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Австрия, Дания, Норвегия и Чехия готовятся к выходу из карантина

Австрия, Дания, Норвегия и Чехия готовятся к выходу из карантина
Фото:pixabay.com

Страны утверждают, что пик болезни позади

Австрия, Норвегия, Дания и Чехия постепенно снимают карантин, сообщает The Guardian. Австрийские магазины начнут работать с 14 апреля, торговые центры — с 1 мая, рестораны, бары и отели — с середины мая. Несмотря на послабления, местные жители обязаны носить маски в общественном транспорте. За время эпидемии в стране скончались 368 человек.

Школы и детские сады в Дании откроются с 15 апреля, однако массовые мероприятия с участием более десяти человек будут запрещены до 10 мая. До августа не будет массовых демонстраций и общественных празднований, сообщает Sky News. От коронавируса в Дании погибли 285 человек.

Норвегия разрешит семьям ездить в загородные коттеджи с 20 апреля. Парикмахерские и другие учреждения сферы услуг возобновят работу в эту же дату. По мнению премьер-министра Эрны Солберг, страна полностью «контролирует вирус» — количество погибших от Covid-19 составляет 133 человека.

В Чехии большинство магазинов открылось уже 10 апреля. Однако правительство настаивает на соблюдении дистанции в 2 метра, а во всех магазинах на входе есть антисептик для рук и одноразовые перчатки. Чехия разрешила своим гражданам выезжать за рубеж, однако по возвращении их ждет двухнедельный карантин. За время эпидемии в стране скончались 143 человека.

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