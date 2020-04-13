﻿﻿﻿﻿﻿

Правительство дополнительно выделит £14 млрд на борьбу с коронавирусом

Правительство дополнительно выделит £14 млрд на борьбу с коронавирусом
Фото:123rf.com

Половина денежных средств пойдет на финансирование NHS

Министр финансов Риши Сунак объявил о выделении правительством £14,5 млрд на борьбу с коронавирусом. Новость появилась на сайте правительства 13 апреля.

£6,6 млрд из них пойдут на финансирование NHS: подготовку новых больничных мест, покупку тестов, аппаратов искусственной вентиляции легких, защитных костюмов, респираторов и масок для медицинских работников.

Еще £900 млн будут выделены на поддержку наиболее уязвимых слоев населения и одиноких людей, оставшихся без помощи. Правительство обещает, что лекарства и продукты они смогут получить на дом. На поддержку железнодорожных компаний уйдет £3,5 млрд — необходимо, чтобы врачи и сотрудники экстренных служб продолжали ездить на работу каждый день.

Министерство финансов также выделит £1,9 млрд автономным администрациям: £1 млрд — шотландскому правительству, £600 млн — правительству Уэльса и £300 млн — Северной Ирландии. £1,6 млрд пойдут органам местного самоуправления для борьбы с Covid-19 на локальном уровне.

«Мы готовы потратить столько, сколько будет необходимо для защиты страны от коронавируса», — подвел итог своему выступлению Риши Сунак.

profile-sample2
Австрия, Дания, Норвегия и Чехия готовятся к выходу из карантина
13-04-2020
profile-sample2
Правительство дополнительно выделит £14 млрд на борьбу с коронавирусом
13-04-2020
profile-sample2
В Великобритании появится приложение, отслеживающее контакты больных коронавирусом
13-04-2020

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

Cancel reply
АФИША
Angliya - Britain's biggest Russian newspaper

Новые публикации

Angliya Newspaper

Контакты / Contacts
Подписка / Subscribe
Реклама / Advertising
Как подать объявление / Classified ads
Пользование сайтом/ Terms and Conditions
Частная информация / Privacy policy
Ticket Purchase Policy (T&C of Sale)
Архив / Archive

 

РЕКЛАМА
ОБЪЯВЛЕНИЯ/CLASSIFIEDS
BUSINESS PAGES – КАТАЛОГ КОМПАНИЙ
КОНТАКТЫ
БИЛЕТЫ

Англия в социальных сетях

Добавляйте «Англию» и будьте в курсе событий #Точки распространения газеты

© Copyright «Англия» – Наши на острове, крупнейшая независимая русскоязычная газета Великобритании.

Материалы сайта – собственность редакции. Любое использование и перепечатка только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на angliya.com

Skyrocket your business!

This site uses cookies and different analytics technologies to monitor how you interact with our Website or obtain data from third parties and collect your browser technical configuration data. Please visit our privacy policy to find more information about cookies.