Правительство дополнительно выделит £14 млрд на борьбу с коронавирусом

Половина денежных средств пойдет на финансирование NHS

Министр финансов Риши Сунак объявил о выделении правительством £14,5 млрд на борьбу с коронавирусом. Новость появилась на сайте правительства 13 апреля.

£6,6 млрд из них пойдут на финансирование NHS: подготовку новых больничных мест, покупку тестов, аппаратов искусственной вентиляции легких, защитных костюмов, респираторов и масок для медицинских работников.

Еще £900 млн будут выделены на поддержку наиболее уязвимых слоев населения и одиноких людей, оставшихся без помощи. Правительство обещает, что лекарства и продукты они смогут получить на дом. На поддержку железнодорожных компаний уйдет £3,5 млрд — необходимо, чтобы врачи и сотрудники экстренных служб продолжали ездить на работу каждый день.

Министерство финансов также выделит £1,9 млрд автономным администрациям: £1 млрд — шотландскому правительству, £600 млн — правительству Уэльса и £300 млн — Северной Ирландии. £1,6 млрд пойдут органам местного самоуправления для борьбы с Covid-19 на локальном уровне.

«Мы готовы потратить столько, сколько будет необходимо для защиты страны от коронавируса», — подвел итог своему выступлению Риши Сунак.