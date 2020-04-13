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В Великобритании появится приложение, отслеживающее контакты больных коронавирусом

В Великобритании появится приложение, отслеживающее контакты больных коронавирусом
Фото:123rf.com

Оно будет предупреждать людей о необходимости самоизоляции

NHS разработает мобильное приложение для контроля контактов больных коронавирусом, сообщает BBC. Об этом заявил на брифинге министр здравоохранения Мэтт Хэнкок. Ранее компании Google и Apple объявили о создании технологии по отслеживанию контактов через Bluetooth. Новое приложение будет работать по аналогичному принципу.

Если у пациента после тестирования подтверждается коронавирус, он может поменять свой статус в приложении с помощью специального кода. Затем приложение отправит уведомления людям, с которыми больной общался, — но для получения информации необходимо, чтобы приложение было установлено и у них. После получения информации людям необходимо пройти тест или самоизолироваться на две недели.

По мнению NHS, приложение сработает максимально эффективно, если его установит не менее половины населения Великобритании.

По словам профессора Кембриджского университета Росса Андерсона, приложение имеет свои недостатки. Сигнал Bluetooth проникает сквозь стены и может передать информацию на телефон человеку, не имевшему контактов с больным. Кроме того, некоторые люди могут намеренно менять свой статус и дезинформировать окружение.

Мэтт Хэнкок подчеркнул, что решение остается за пациентом — технология будет действовать анонимно, а приложению не потребуются персональные данные пользователя.

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