Уровень преступности в Великобритании снизился на 20% на фоне пандемии

Уменьшилось количество грабежей и нападений с ножом

Уровень преступности в Великобритании снизился на 20% по сравнению с прошлым годом из-за эпидемии коронавируса, сообщает The Independent. Несмотря на это, за правопорядком по-прежнему следят 200 тыс. полицейских и специально обученных констеблей-добровольцев, заявил на ежедневном брифинге по коронавирусу глава Национального совета начальников полиции (NPCC) Мартин Хьюитт.

По мнению работников ведомства, количество преступлений уменьшилось с закрытием баров и пабов, а также отменой крупных публичных мероприятий. Преступники не могут грабить дома, поскольку население находится на самоизоляции. В интервью радио LBC глава столичной полиции Крессида Дик подтвердила, что «значительно уменьшилось» и количество нападений с ножом. «Разумеется, мы понимаем, что после карантина оно может увеличиться», — добавила Дик.

Полицейские продолжают штрафовать людей за нарушение карантина, и многие считают, что они превышают свои полномочия. В ответ на критику со стороны населения, Мартин Хьюитт заявил, что полиция действует максимально осторожно. «На 10 апреля в Англии и Уэльсе было выписано 1084 штрафа — это около 84 нарушителей в день. А значит, подавляющее большинство соблюдает карантин», — заявил Хьюитт.