99-летний британский ветеран собрал £2 млн для NHS

Средства будут направлены на борьбу с коронавирусом

99-летний ветеран Второй мировой войны капитан Том Мур пообещал самостоятельно пройти по своему саду сто раз к 100-летнему юбилею. 8 апреля он зарегистрировался на фандрайзинговой странице Just Giving и попросил людей поддержать его в этом нелегком деле пожертвованиями. Вырученные средства Мур пообещал направить работникам NHS, пишет The Independent.

Изначально он планировал собрать всего £1 тыс. — сумма набралась уже через сутки и продолжила расти. Утром 14 апреля Мур собрал уже £1,3 млн, а к вечеру сумма превысила £2 млн. «Я хожу по саду, чтобы собрать деньги, однако такая большая сумма могла получиться только общими усилиями. Вы замечательные люди и вы делаете Великобританию великой. Спасибо всем!» — поблагодарил Том Мур в «Твиттере».

Ветеран продолжает гулять по саду каждый день, чтобы успеть пересечь его сто раз до своего дня рождения — 30 апреля, сообщает The Guardian. «Он типичный йоркширец — стойкий и упрямый. Мы хотели поделиться его историей с другими для поднятия настроения, но не ожидали, что это так тронет людей», — рассказала дочь капитана Мура Ханна.

Уроженец Йоркшира, Том Мур окончил офицерскую школу в 1940 году, служил в Индии и Мьянме.