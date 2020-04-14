Арендаторам становится сложнее платить за жилье во время пандемии

Профсоюзы призывать отменить арендную плату до окончания карантина

4,5 млн семей в Великобритании снимают дом или пользуются социальным жильем. Из-за карантина многим из них становится сложнее платить за аренду, пишет The Guardian.

Согласно опросу компании Opinium, каждый шестой арендатор финансово пострадал от введения карантина.

20% из них вынуждены выбирать между покупкой продуктов и выплатой арендной платы, а каждому четвертому пришлось расторгнуть договор досрочно и переехать к семье или друзьям.

Несмотря на просьбу правительства «войти в положение», арендодатели не собираются сокращать размер выплат. Как результат, лишившиеся заработка квартиросъемщики вынуждены идти работать в такси или в службы доставки, рискуя заразиться коронавирусом. Один арендатор рассказал The Guardian, что в ответ на просьбу об отсрочке арендной платы его попросили немедленно съехать.

«Квартиросъемщиков нужно защитить от незапланированных выселений и долгов», — утверждает глава сообщества по защите прав арендаторов Acorn Кэт Райт. Профсоюзы арендаторов призывают Министерство жилищного хозяйства и его главу Роберта Дженрика заморозить арендную плату до окончания карантина. Онлайн-петиция собрала более 100 тыс. подписей.