Жизнь рядом с Covid-19: практические советы физиолога Ульяны Баштановой

Продолжение интервью с кембриджским ученым-физиологом

– Чем опасен Covid-19?

– Механизм поражения клеток эпителия верхних, а затем нижних дыхательных путей коронавирусом SARS-CoV-2, который вызывают заболевание Covid-19, похож на его предшественника. В 2003 году этот другой коронавирус вызывал болезнь SARS, она же острый респираторный синдром.

Проникнув в клетку, вирус начинает размножаться. Новые вирусы выходят из клетки-хозяина, она погибает, а вирусы поражают соседние клетки, снова размножаются в них, а при выходе опять убивают клетку-хозяина. Такую гибель клеток легочного эпителия «замечают» клетки неспецифичного иммунитета – резидентные макрофаги и дендритные клетки, которые посылают сигнал «тревоги» в виде так называемых цитокинов иммунным клеткам крови – нейтрофилам.

Задача нейтрофилов – распознать и уничтожить те клетки легочного эпителия, которые содержат вирус. К сожалению, при большом повреждении легких нейтрофилы начинают атаковать и здоровые клетки легочного эпителия, что вызывает еще больший выброс цитокинов, а те привлекают еще новые нейтрофилы, и круг замыкается.

Возникает так называемый «цитокиновый шторм», то есть сильное воспаление, которое сопровождается притоком большого количества жидкости в легкие, и, в конце-концов, развивается острый респираторный синдром.

Получается, что нас «губит» собственный неспецифический иммунитет, потому что пока лимфоциты, клетки специфического иммунитета, начнут вырабатывать антитела, которые «прицельно» свяжут и обезвредят вирус, должно пройти две недели, и надо, чтобы легкие эти две недели продержались.

Поэтому в больнице, давая человеку сначала дышать кислородом, а в критических случаях помещая его на аппарат ИВЛ, врачи ждут, чтобы на помощь пришел специфический иммунитет. Эффективной лекарственной терапии, которая бы помогала пережить эти две недели: от поражения легких вирусом до начала выработки антител к этому вирусу – сейчас нет.

– Почему легкие так сильно поражаются коронавирусом?

– Для проникновения в клетки эпителия коронавирус использует специальный рецептор – ACE2, а его очень много в легких, кишечнике и сердце. Для людей, у которых почему-либо повышено количество этого рецептора – диабетиков, например, – коронавирус особенно опасен. Но даже у здоровых людей вирус может сильно поразить легкие. Ученые показали, что резидентные макрофаги и дендритные клетки – те самые, что первыми замечают гибель клеток легочного эпителия – плохо распознают SARS-CoV-вирусы и не синтезируют убивающие молекулы – интерфероны 1-го типа (они же интерфероны альфа и бета).

Поэтому вирус, попавший в легочный эпителий, размножается беспрепятственно и так сильно поражает легкие. Главная задача человека, заболевшего Covid-19, – не допустить «спуска» вируса в легкие, «остановить» его на уровне горла, трахеи или бронхов.

– Почему так высока смертность среди пожилых людей?

– У пожилых людей сила реагирования специфического иммунитета гораздо ниже, чем у молодых, и тем более детей. Например, известно, что количество наивных Т-лимфоцитов – клеток специфического иммунитета – каждый год жизни падает на 0,75%, и к 70 годам составляет всего четверть от первоначального изобилия.

– Как поддержать иммунитет во время эпидемии?

– Новый коронавирус не отменяет уже привычных нам простуд и гриппов, поэтому иммунитет к весне снижен. Поэтому тут все банально – пьем поливитамины.

Низкая концентрация витамина Д в крови повышает вероятность заболеть простудой и гриппом. Витамин Д также снижает вероятность цитокинового шторма, так как подавляет выработку воспалительных цитокинов в макрофагах, дендритных клетках и в Т-лимфоцитах.

Цинк – компонент более чем трех тысяч белков. Большинство из них в своей структуре имеют так называемые «цинковые пальцы», которые задействованы в каждом клеточном процессе: метаболическом и катаболическом, в синтезе белков, нуклеиновых кислот и коллагена и, самое главное, в росте и дифференцировке в клетках специфического иммунитета, которые потом будут воевать с вирусами. Было доказано, например, что если увеличить количество цинка у больных гепатитом С, то он усиливает действие интерферона 1 типа – того самого, который нам так нужен в борьбе с вирусом. Селен имеет похожее действие.

Хорошо было бы поддержать микрофлору кишечника пробиотиками. Сдайте анализ на чувствительность микрофлоры и приведите ее в порядок, и это может помочь не поймать вторичную пневмонию. Вирусы прекрасно себе живут в кишечнике, и заражение может произойти фекально-оральным путем, особенно у детей.

Поэтому важно всегда мыть руки после туалета, а не только после прихода с улицы. Если не успели привести микрофлору в порядок и заболели, то необходима тщательная гигиена полости рта и полоскания с «Листерином» , например, или любым другим ополаскивателем для рта, содержащим от 40 до 60% этилового спирта, чтобы вирус не провалился в легкие. Также важны для иммунитета витамины группы В.

Интерферон-альфа или бета в Англии, кажется, достать невозможно, а жаль. Китайцы, например, в одном из лекарственных протоколов использовали аэрозольное распыление интерферона альфа в легких. Но принимать его надо не для профилактики, а при первых признаках болезни, как и витамин С.

Последний вызывает смерть поврежденных клеток вместе с вирусом внутри. Большие дозы витамина С, например, колят в вену больным раком при химиотерапии, потому что он подталкивает к самоуничтожению уже поврежденные химиотерапией раковые клетки. Так он может сработать и тут и спасти от цитокинового шторма.

Витамин С плохо усваивается. Принимать суточную дозу в два грамма надо в течение целого дня, разбив ее на порции по 100-150 мг.

Недавно ученые провели эксперимент с генетически-модифицированными мышами, лишенными способности вырабатывать витамин С. Их заразили гриппом и разбили на две группы: одной группе давали витамин С, а другой нет. В той группе, которой не давали витамин С, накопление вируса гриппа в легких было в 15 раз выше, а синтез интерферона 1-го типа – в два раза ниже, чем у мышей, которым давали витамин С. Соответственно, и выживаемость у мышей без витамина С была всего 30%; у тех, кому давали витамин С – 100%.

Таким образом, получается, что для противостояния коронавирусу витамин С идеален: он несет смерть клеткам легочного эпителия, содержащим коронавирус, инициирует выработку интерферона, подавляет выработку воспалительных цитокинов и уменьшает количество вируса в легких. Но надо помнить, что это все припарки, которые могут помочь на начальной стадии заболевания, то есть помочь не допустить вирус в легкие. Если вам уже трудно дышать, значит вирус, скорее всего, проник в легкие и пора звонить врачам.

– Парацетамол, аспирин или ибупрофен? Сбивать или не сбивать температуру?

– Идет спор между ВОЗ и врачами из отдельных стран, и согласия о том, какое из жаропонижающих лучше – нет. Главное, помните, что передозировка парацетамолом может повредить печень или даже убить человека. Поэтому внимательно читайте инструкции. Важно, что при этом вирусе полезно пить жаропонижающие средства.

Высокая температура способствует тому, что нейтрофилы, клетки неспецифического иммунитета, которые приходят на помощь при вирусном поражении, но могут стать и страшными убийцами, как мы обсуждали выше… Так вот, нейтрофилы при высокой температуре гораздо быстрее попадают в легкие, чем при нормальной. Поэтому при Сovid-19 так важно сбивать температуру. Другие вирусы могут погибнуть в человеке, если его температура тела – 39-40 градусов, но SARS-CoV-2 погибает при 56 градусах и выше. До такой температуры человеческое тело разогреть нельзя.

– Это природный или лабораторный вирус?

– Это вопрос к молекулярным биологам. Я вижу, что его нуклеотидная последовательность на 86% совпадает с последовательностью у летучих мышей и в ней нет искусственных вставок. При этом мы также помним, что китайские рынки не первый раз дарят нам такие подарки, например, эпидемия SARS в 2003 году.

Рынки диких животных являются идеальной средой для ускоренной эволюции вирусов и перепрыгивания их от одного хозяина к другому. SARS-CoV-2, похоже, перепрыгнул к человеку от летучих мышей через промежуточного хозяина – панголина. В дикой природе эти виды никогда бы не встретились. Поэтому эти рынки надо однозначно закрывать. В любом случае, для борьбы с вирусом его происхождение не так важно, а важно, что нам известна его «формула» .

– Носить маски или нет?

– Я думаю, что масок не хватает, и поэтому нам говорят, что они не нужны. Если вы носитель вируса и не знаете об этом, то маска защищает всех остальных от вас. И так же работает в обратном направлении.

Те брызги, что вылетают изо рта и могут содержать коронавирус, делятся на аэрозоли (капли меньше 10 микрон) и просто капли (они больше 100 микрон). Доказано, что если человек кашляет, то брызги летят на расстояние до двух метров. Если человек разговаривает или просто дышит через рот, то брызги все равно летят, хотя и не так далеко. При этом большие капли оседают довольно быстро, а вот аэрозоль может держаться в воздухе до 30 минут. Человек может поговорить по мобильному и уйти, а оставленные им аэрозольные брызги останутся висеть в воздухе…

Теперь давайте посмотрим, какие брызги куда проникают. Крупные капли оседают в носоглотке, а аэрозоль попадает в легкие. Поэтому стоять близко друг к другу и разговаривать – это большой риск, например, в супермаркете расстояние от кассира до покупателя гораздо меньше двух метров. Учитывая, что и вы, и кассир дышите и разговариваете, то вы оба представляете опасность друг для друга.

Поэтому маска спасает – самая обычная тканевая спасает от крупных капель, с фильтром N95 – от аэрозолей. Тканевые маски можно проглаживать, стирать при 60 градусах или вывешивать на ультрафиолет – на солнце. Необходимо понимать, что очень важно не просто заболеть или не заболеть коронавирусом, а, заболев, перенести его в наиболее легкой форме.

Легкость заболевания прямо связана с полученной дозой, или вирусной нагрузкой, как говорят ученые. Немножко похоже на радиацию. Если вирусная нагрузка небольшая, то у вас высок шанс легко преодолеть болезнь; в противном случае риск тяжелого течения болезни очень велик, как у врачей, например. В лесу или поле, где вы гуляете в одиночестве, маска не нужна.

– А перчатки нужны?

– Да. Кстати, они выполняют функцию второй кожи. Если вам, например, в магазине понадобилось сходить в туалет, то просто помойте руки прямо в перчатках с мылом и высушите: они снова чистые, можно спокойно сходить в туалет. Плюс перчаток еще и в том, что они для нас непривычны, и мы меньше трогаем руками лицо.

– Как работают детергенты и дезинфекторы?

– Люди немного путаются, что и как обрабатывать. Детергент – это любой мыльный раствор: мыло, шампунь, стиральный порошок, жидкость для мытья посуды. Детергент прекрасно смывает коронавирус с любой поверхности. Температура воды или антибактериальность мыла не имеет значения. Дезинфекторы дезактивируют вирус, делают его неспособным заражать наши клетки.

Спиртосодержащие гели и жидкости, в том числе и водка, прекрасно дезактивируют вирус, и после них не надо дополнительно мыть руки. Хлорка и 5%-ная перекись водорода тоже дезактивируют вирус, но подходят только для обработки поверхностей, предметов и обуви.

– Озвучьте, пожалуйста, алгоритм выхода в опасную среду «наружу» .

– Надевайте маску, перчатки, очки (солнцезащитные тоже подойдут), куртку и головной убор или капюшон. Держите дистанцию. В магазине все делайте в перчатках. Решите – машина у вас «чистая» или «грязная» – это часто зависит от возраста детей, на маленьких не наденешь перчатки и не запретишь им трогать вещи в магазине, поэтому с маленькими детьми машину можно сразу перевести в категорию «грязная». Если машина в категории «чистая», то все покупки ставим исключительно в багажник, а внутри салона все дезинфицируем, например, опрыскиваем 70% спиртом, или моем с детергентом, или протираем дезинфицирующими салфетками. Перчатки снимаем и выбрасываем, когда садимся внутрь машины. Маску кладем в пакетик или тоже выбрасываем или дезинфицируем, придя домой. Закрыли машину – и вы в чистом пространстве.

– Как сделать дом virusfree?

– Сумки с покупками надо продезинфицировать (например, опрыскать водкой или спиртом, или хлоркой, или протереть дезинфицирующими салфетками) и потом занести в дом.

Дома на входе лучше всего организовать шлюз: закрытая прихожая или шкаф или коробка с крышкой или даже просто штора поверх уличной одежды. Выделить одну куртку на каждого члена семьи и держать ее в шлюзе, как и ключи, карточки и прочие уличные вещи. Обувь либо оставлять в шлюзе, либо обрызгивать дезинфектором. Брюки необходимо проглаживать сразу придя с улицы. Помыть с мылом руки, лицо и очки. Летом лучше принять душ.

Потом можно отнести все продукты на кухню, овощи и фрукты помыть в мыльной воде (например с жидкостью для мытья посуды), а упаковки побрызгать дезинфектором. Все насухо вытереть и полотенце убрать в стирку. С кочанных салатов или капусты можно просто снять верхние листья. И не забывайте, что если вы уже помытые овощи достаете из холодильника, то их стоит еще раз помыть, потому что другие бактерии никуда не делись, например, в холодильнике живет Yersinia enterocolitica , которая вызывает очень неприятную болезнь кишечника иерсиниоз. Личный сад можно воспринимать как часть дома: он безопасен.

– Вирус ужасен и он повсюду?

– Это довольно нежный РНК-овый одноцепочечный вирус. Есть гораздо более страшные вирусы, например вирус оспы – он ДНК-содержащий. РНК гораздо проще разрушить, чем ДНК.

Заразность объясняется, скорее, именно передачей при близком контакте с человеком и через поверхности, где он довольно долго живет. Даже если в доме кто-то заболел, то необязательно заболеете вы, особенно если больного сразу изолировать, а поверхности в доме – дезинфицировать. Дезинфицируйте конверты, посылки, коробки, пакеты, оставляйте их в шлюзе на карантин или ставьте на солнце. Если вы и будете соблюдать правила дезинфекции, то если даже и заболеете, то заболеете легко. Помните про дозу, то есть вирусную нагрузку. Чем ниже доза, тем легче вы переболеете.

XXI век будет веком супергигиены, поскольку это не первый и не последний перепрыгнувший к нам вирус. Еще наши бабушки сражались со страшными эпидемиями, и мы теперь повторяем их путь только уже на новым этапе.

Беседовала Маргарита Баскакова

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