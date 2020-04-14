﻿﻿﻿﻿﻿

Пожар в Чернобыльской зоне приблизился к хранилищам радиоактивных отходов

Пожар в Чернобыльской зоне приблизился к хранилищам радиоактивных отходов
Фото:twitter.com/mvs_ua

Полиция задержала подозреваемого в поджоге леса

В зоне отчуждения Чернобыльской АЭС ухудшилась ситуация с лесным пожаром, который не могут ликвидировать с 4 апреля, передает РИА Новости. Об этом сообщил на своей странице в «Фейсбуке» член общественного совета при Госагентстве Украины по вопросам управления зоной отчуждения Ярослав Емельяненко.

По его словам, огонь достиг Припяти и приблизился к хранилищам радиоактивных отходов. Однако заместитель главы МВД Украины Антон Геращенко сообщил, что пока огонь не угрожает складам с ядерными отходами. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что пожарные делают все возможное, чтобы потушить огонь, и поблагодарил их за мужество.

Лесной пожар начался 4 апреля неподалеку от села Владимировка Котовского лесничества. Еще один очаг возгорания образовался позднее около села Раговка. К 13 апреля огонь уничтожил многие заброшенные села, повредил Рыжий лес и закрытый военный городок Чернобыль-2. С огнем борются 366 человек и 88 единиц техники, в том числе три вертолета, с помощью которых на лес было сброшено 370 тонн воды, сообщает Лента.ру.

Пресс-служба полиции Киевской области задержала подозреваемого в поджоге леса. Им оказался 27-летний житель села Раговка. По факту поджога возбуждено уголовное дело.

profile-sample2
99-летний британский ветеран собрал £2 млн для NHS
14-04-2020
profile-sample2
Жизнь рядом с Covid-19: практические советы физиолога Ульяны Баштановой
14-04-2020
profile-sample2
Арендаторам становится сложнее платить за жилье во время пандемии
14-04-2020

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

Cancel reply
АФИША
Angliya - Britain's biggest Russian newspaper

Новые публикации

Angliya Newspaper

Контакты / Contacts
Подписка / Subscribe
Реклама / Advertising
Как подать объявление / Classified ads
Пользование сайтом/ Terms and Conditions
Частная информация / Privacy policy
Ticket Purchase Policy (T&C of Sale)
Архив / Archive

 

РЕКЛАМА
ОБЪЯВЛЕНИЯ/CLASSIFIEDS
BUSINESS PAGES – КАТАЛОГ КОМПАНИЙ
КОНТАКТЫ
БИЛЕТЫ

Англия в социальных сетях

Добавляйте «Англию» и будьте в курсе событий #Точки распространения газеты

© Copyright «Англия» – Наши на острове, крупнейшая независимая русскоязычная газета Великобритании.

Материалы сайта – собственность редакции. Любое использование и перепечатка только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на angliya.com

Skyrocket your business!

This site uses cookies and different analytics technologies to monitor how you interact with our Website or obtain data from third parties and collect your browser technical configuration data. Please visit our privacy policy to find more information about cookies.