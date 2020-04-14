Пожар в Чернобыльской зоне приблизился к хранилищам радиоактивных отходов

Полиция задержала подозреваемого в поджоге леса

В зоне отчуждения Чернобыльской АЭС ухудшилась ситуация с лесным пожаром, который не могут ликвидировать с 4 апреля, передает РИА Новости. Об этом сообщил на своей странице в «Фейсбуке» член общественного совета при Госагентстве Украины по вопросам управления зоной отчуждения Ярослав Емельяненко.

По его словам, огонь достиг Припяти и приблизился к хранилищам радиоактивных отходов. Однако заместитель главы МВД Украины Антон Геращенко сообщил, что пока огонь не угрожает складам с ядерными отходами. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что пожарные делают все возможное, чтобы потушить огонь, и поблагодарил их за мужество.

Лесной пожар начался 4 апреля неподалеку от села Владимировка Котовского лесничества. Еще один очаг возгорания образовался позднее около села Раговка. К 13 апреля огонь уничтожил многие заброшенные села, повредил Рыжий лес и закрытый военный городок Чернобыль-2. С огнем борются 366 человек и 88 единиц техники, в том числе три вертолета, с помощью которых на лес было сброшено 370 тонн воды, сообщает Лента.ру.

Пресс-служба полиции Киевской области задержала подозреваемого в поджоге леса. Им оказался 27-летний житель села Раговка. По факту поджога возбуждено уголовное дело.