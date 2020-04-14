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Футбольный клуб «Тоттенхэм» предоставил свой стадион работникам NHS

Футбольный клуб «Тоттенхэм» предоставил свой стадион работникам NHS
Фото:commons.wikimedia.org

На арене развернут лабораторию для сдачи тестов на коронавирус

«Тоттенхэм» решил оказать помощь NHS в борьбе с коронавирусом, сообщает The Evening Standard. Лондонский футбольный клуб отдал в распоряжение медицинских работников стадион Tottenham Hotspur Stadium — на арене развернут лабораторию для сдачи тестов на коронавирус. Их смогут пройти сами сотрудники NHS, а также их семьи.

Помимо этого, стадион переоборудовали для размещения женского амбулаторного отделения больницы North Middlesex Hospital. Медучреждение будет направлять беременных женщин туда, а освободившиеся места задействуют для пациентов с подозрением на коронавирус.

«Тоттенхэм» стал первым клубом Премьер-лиги, оказавшим помощь врачам в борьбе с Covid-19

Ранее руководство клуба приняло решение отправить в оплачиваемый отпуск 40% штата и сократить заработную плату 550 работникам на 20%. После этого на клуб обрушился шквал критики: фанаты призвали председателя футбольной команды Дэниэла Леви «внести свой вклад» и сохранить заработную плату сотрудников. Доход Леви в прошлом году составил £7 млн.

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