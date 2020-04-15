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Фильм «Аббатство Даунтон» получит продолжение

Фильм «Аббатство Даунтон» получит продолжение
Фото:instagram.com/downtonabbey_official

Продюсеры подтвердили планы на сиквел

Выходивший с 2010 по 2015 годы сериал «Аббатство Даунтон» завоевал любовь миллионов зрителей по всему миру. За шесть сезонов он выиграл три «Золотых глобуса», пятнадцать премий «Эмми» и вошел в книгу рекордов Гиннесса как сериал, получивший наивысшую оценку критиков.

История семьи Кроули настолько понравилась публике, что в 2018 году продюсеры сериала объявили о съемках полнометражного фильма «Аббатство Даунтон». Он собрал в мировом прокате £144,5 млн ($180 млн).

В ноябре 2019 года продюсер телесериала Гарет Ним рассказал изданию The Hollywood Reporter, что компания Carnival Films раздумывает о втором полнометражном фильме. В апреле он подтвердил, что работа над сиквелом начнется в ближайшее время. «В течение года у нас появится сценарий, и тогда можно будет думать о том, как собрать всех актеров вместе», — приводит слова продюсера журнал Town&Country. Автор сценария и продюсер Джулиан Феллоуз приступит к работе над «Аббатством» сразу после сериала «Позолоченный век» (The Gilded Age).

Пока неизвестно, вернется ли в фильм графиня Грэнтем в исполнении Мэгги Смит.

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