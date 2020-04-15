Боже, храни королеву!

21 апреля — день рождения Елизаветы II

Она стала самым долгоправящим британским монархом еще в 2015 году, когда «обогнала» свою прапрабабушку Викторию. 68 лет на престоле сделали ее одним из самых узнаваемых лиц на планете, но она редко говорит о себе и никогда не дает интервью. Все обсуждают ее наряды и коллекцию шляпок.

О королеве Елизавете II, кажется, известно все. И то, что она может водить без прав. Да и паспорт ей тоже не нужен. Что она обожает лошадей и своих собак корги. И даже то, что у нее два дня рождения. 21 апреля — тот самый день, когда она родилась. В этом году королеве исполняется 94. Давайте вспомним интересные факты о Елизавете – вдруг вы чего-то не знали.

Королева Елизавета — непрямая наследница престола

Первые десять лет своей жизни Елизавета была просто принцессой, и в очереди на престол была далеко не первой. Но все изменилось со смертью ее деда, короля Георга V, в 1936 году. Следующим в ряду королевской преемственности был ее дядя, Эдуард VIII, который отрекся от престола менее чем через год после того, как он вступил в регентство — чтобы жениться на светской львице из Америки Уоллис Симпсон. В то время у Эдуарда не было детей, поэтому его брат Альберт (отец Елизаветы) взошел на престол. Он взял имя Георга VI и, таким образом, сделал 10-летнюю Елизавету первой в очереди на королевский трон.

Елизавета официально вступила на престол, когда ей было всего 25 лет. Известие о смерти отца застало ее в Кении. Отправляясь в путешествие, она была еще принцессой, а вернулась уже королевой и долго ждала в самолете, когда ей привезут траурный наряд, чтобы выйти к публике. Именно с того момента все члены королевской семьи берут в путешествие траурные наряды, чтобы быть готовым к любой ситуации.

Королева Елизавета никогда не посещала школу

Но это не значит, что королева не получила никакого образования. Елизавета со своей сестрой получили прекрасное домашнее обучение от своей няни, Марион Кроуфорд, которую королевская семья назвала «Кроуфи». Будущая королева, помимо основных предметов, изучала конституцию, историю и право – все, что могло пригодиться для ее будущей роли, а также брала уроки религии у архиепископа Кентерберийского.

Будучи подростком, принцесса Елизавета с сестрой Маргарет ставили домашние спектакли – так они «коротали вечера» во время Второй мировой войны. Так, 15-летняя Елизавета сыграла роль принца в домашней постановке «Золушки» в 1941 году, где Маргарет сыграла главную роль.

Помимо основных наук, королева Елизавета II активно учила французский благодаря французским и бельгийским гувернанткам. Даже сейчас, в своем почтенном возрасте, королева свободно говорит и читает на языке Вольтера. Во время государственных визитов она часто говорит на языке страны и даже шокировала многих, когда выступила на государственном банкете с речью на французском языке.

Королева Елизавета служила в армии

В 1945 году, в последний год Второй мировой войны, 18-летняя будущая королева присоединилась к женской вспомогательной территориальной службе, надела комбинезон и получила образование механика и водителя грузовика. Надо ли говорить, что королева Елизавета остается единственной женщиной-членом королевской семьи, вступившей в вооруженные силы, и является единственной из живущих глав государств, которая официально служила во время Второй мировой войны. И теперь при случае Елизавета легко может заменить свечи зажигания в автомобиле.

Когда 8 мая 1945 года премьер-министр Уинстон Черчилль объявил, что война в Европе закончилась, на улицы Лондона вышли люди, в том числе принцессы Елизавета и Маргарет. Им было позволено выбраться из Букингемского дворца, чтобы присоединиться к ликующей толпе. Конечно, их сопровождала тайная охрана, и никто тогда подумать не мог, что рядом с ними находятся две настоящие принцессы. «Это было незабываемо, как глоток свободы, — вспоминает Маргарет Роудс, сопровождавшая королевских особ двоюродная сестра. — Это был момент Золушки, только наоборот».

Королева Елизавета вышла замуж за… своего родственника

Фактически Елизавета и Филипп – четвероюродные кузены, связанные через общего предка – королеву Викторию. Только Елизавета – со стороны отца, а Филипп – по материнской линии. Они встретились первый раз, когда юной принцессе было всего восемь лет, на свадьбе принцессы Марины Греческой и Датской и принца Георга, который был дядей Лилибет.

После они несколько раз виделись на официальных приемах и мероприятиях до судьбоносной встречи в июле 1939 года в Королевском военно-морском колледже в Дартмуте, где тогда учился Филипп. Именно в то время совсем еще юная 13-летняя принцесса влюбилась в 18-летнего моряка.

Между подростками завязалась переписка. Будущая королева потеряла голову от любви и ни о ком другом думать не хотела. В 1946 году Филипп сделал ей предложение, и, нарушив все королевские приличия и не спросив благословения отца-монарха, Елизавета дала согласие. Георг VI, отец Елизаветы, узнав о тайной помолвке, неохотно «одобрил» брак при условии, что никаких официальных заявлений до достижения принцессой 21-летия не будет. Таким образом, официальное объявление сделали только 9 июля 1947 года.

Материал для свадебного платья Елизавета купила, используя военные купоны, которые предоставлялись каждой семье, в том числе и королевской. Наряд невесты был очень элегантным: шелковое платье цвета слоновой кости и 13-футовая фата были декорированы более 10 тыс. жемчужин, импортированных из США. Кстати, в день свадьбы тиара Елизаветы сломалась, что все посчитали плохим знаком. Но ее сумели вовремя починить и доставить на церемонию. И вот уже 73 года Елизавета и Филипп живут вместе, показывая всем пример брака-долгожителя.

Королева Елизавета обладает великолепным чувством юмора

Это только кажется, что королева всегда серьезна и невозмутима. Елизавета обожает шутить. Однажды она провела группу туристов в окрестностях замка Балморал. Те не признали в простой старушке с платочком на голове великого монарха и спросили, не встречалась ли она когда-либо с королевой? «Нет, — ответила Елизавета. — Но вот он точно!», и указала на рядом стоящего полицейского, который, конечно же, узнал ее и от изумления не мог выговорить ни слова. Туристы так и не догадались, с кем только что имели дело.

Также она разыграла принца Саудовской Аравии во время его визита в Англию в 1998 году. Она предложила ему совместную поездку на автомобиле. Принц был польщен, но никак не ожидал, что королева сама сядет за руль. В Саудовской Аравии женщинам пока не разрешено водить автомобиль, а тут — женщина за рулем, да еще и королева! В записках он потом вспоминал, что всю дорогу умолял королеву ехать помедленнее и сосредоточиться на дороге.

Королева Елизавета — живой символ Британии, образец мужества и преданности своему народу. Хочется пожелать ей здоровья, сил и долгих лет жизни. God Save The Queen!

Подготовила Оксана Кеш