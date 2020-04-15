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Дональд Трамп приостановил финансирование ВОЗ

Дональд Трамп приостановил финансирование ВОЗ
Фото:123rf.com

Организация не справилась со своими обязанностями, заявил президент США

США приостановили финансирование Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), сообщает Sky News со ссылкой на президента страны Дональда Трампа. По его мнению, ВОЗ не предоставляла правдивую информацию о распространении вируса и основывалась на информации от Китая, которая не отражала реальных масштабов заболевания.

«Организация не справилась со своей основной обязанностью и должна понести за это ответственность», — подчеркнул президент. По официальным данным, более 2 млн человек в мире заразились коронавирусом. Трамп утверждает, что этого можно было избежать, если бы ВОЗ своевременно и детально изучила поступившие от Китая данные.

США являются одним из главных спонсоров ВОЗ наряду с Китаем. Однако еще в феврале этого года Дональд Трамп сократил взнос в бюджет организации с $122,6 млн (£99,5 млн) до $57,9 млн (£47 млн). Несмотря на конфликт, руководство США продолжит придерживаться рекомендаций ВОЗ по борьбе с Covid-19.

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом на территории США превысило 600 тыс. человек. 48 тыс. пациентов выздоровели и 25,5 тыс. скончались. Треть погибших приходится на Нью-Йорк.

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