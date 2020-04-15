Две трети британских компаний отправили сотрудников в оплачиваемый отпуск

Однако безработицу это не остановит

По данным Британской торговой палаты, две трети мелких компаний уже отправили часть персонала в оплачиваемый отпуск в связи с эпидемией коронавируса. Об этом сообщает информационное агентство Reuters.

В марте этого года правительство огласило ряд мер для поддержки бизнеса. Если фирма приостановила свою деятельность на время пандемии и не может перевести сотрудников на удаленную работу, люди отправляются в отпуск, но продолжают получать 80% своей зарплаты по программе Coronavirus Job Retention Scheme. Программа обойдется правительству в £42 млрд. Однако, как утверждает Управление бюджетной ответственности Великобритании (OBR), уровень безработицы из-за коронавируса вырастет на 2 млн. человек и может достичь 10%.

Малый бизнес также обеспокоен потерей прибыли: 17% компаний сообщают, что их резервного фонда хватит на месяц. Министр финансов Риши Сунак пообещал выделить гранты предприятиям малого и среднего бизнеса; первые деньги поступят на счет фирм в конце апреля. Опрос Британской торговой палаты показал, что с 8 по 10 апреля только 2% компаний получили гранты, еще 9% ожидают решения банка или уже получили отказ.