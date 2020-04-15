﻿﻿﻿﻿﻿

Две трети британских компаний отправили сотрудников в оплачиваемый отпуск

Две трети британских компаний отправили сотрудников в оплачиваемый отпуск
Фото:123rf.com

Однако безработицу это не остановит

По данным Британской торговой палаты, две трети мелких компаний уже отправили часть персонала в оплачиваемый отпуск в связи с эпидемией коронавируса. Об этом сообщает информационное агентство Reuters.

В марте этого года правительство огласило ряд мер для поддержки бизнеса. Если фирма приостановила свою деятельность на время пандемии и не может перевести сотрудников на удаленную работу, люди отправляются в отпуск, но продолжают получать 80% своей зарплаты по программе Coronavirus Job Retention Scheme. Программа обойдется правительству в £42 млрд. Однако, как утверждает Управление бюджетной ответственности Великобритании (OBR), уровень безработицы из-за коронавируса вырастет на 2 млн. человек и может достичь 10%.

Малый бизнес также обеспокоен потерей прибыли: 17% компаний сообщают, что их резервного фонда хватит на месяц. Министр финансов Риши Сунак пообещал выделить гранты предприятиям малого и среднего бизнеса; первые деньги поступят на счет фирм в конце апреля. Опрос Британской торговой палаты показал, что с 8 по 10 апреля только 2% компаний получили гранты, еще 9% ожидают решения банка или уже получили отказ.

profile-sample2
«Папа, сдохни»: русское кино для «насмотренных» западных зрителей
15-04-2020
profile-sample2
Актуальная иммиграционная информация от Law Firm Limited
15-04-2020
profile-sample2
Боже, храни королеву!
15-04-2020

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

Cancel reply
АФИША
Angliya - Britain's biggest Russian newspaper

Новые публикации

Angliya Newspaper

Контакты / Contacts
Подписка / Subscribe
Реклама / Advertising
Как подать объявление / Classified ads
Пользование сайтом/ Terms and Conditions
Частная информация / Privacy policy
Ticket Purchase Policy (T&C of Sale)
Архив / Archive

 

РЕКЛАМА
ОБЪЯВЛЕНИЯ/CLASSIFIEDS
BUSINESS PAGES – КАТАЛОГ КОМПАНИЙ
КОНТАКТЫ
БИЛЕТЫ

Англия в социальных сетях

Добавляйте «Англию» и будьте в курсе событий #Точки распространения газеты

© Copyright «Англия» – Наши на острове, крупнейшая независимая русскоязычная газета Великобритании.

Материалы сайта – собственность редакции. Любое использование и перепечатка только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на angliya.com

Skyrocket your business!

This site uses cookies and different analytics technologies to monitor how you interact with our Website or obtain data from third parties and collect your browser technical configuration data. Please visit our privacy policy to find more information about cookies.