Прошлые грехи: почему вам могут отказать в ипотеке

Одно из главных требований, предъявляемых банком к заемщикам, – умение пользоваться чужими деньгами, делать платежи вовремя и в полном размере.

В зависимости от того, как вы выполняли свои финансовые обязательства в прошлом, банк решает, может ли он дать вам ипотечный кредит (mortgage). Самую общую оценку он делает на основании кредитного рейтинга клиента. Обычно используется информация таких кредитных бюро, как Experian, Equifax, CallCredit. Клиенты с рейтингом ниже определенного уровня автоматически получают отказ в большинстве банков. Впрочем, кредитный рейтинг редко бывает таким низким без серьезных оснований.

Существование таких финансовых проблем, как Default, CCJ, IVA, bankruptcy, отдельно выделены в заявке на получение ипотечного кредита. Даже если вы столкнулись с ними в прошлом и ваш кредитный рейтинг «чист» на сегодня, большинство банков откажет вам в ипотечном кредите.

Немного подробнее о том, что же скрывается за этими названиями

Default – неисполнение обязательств по договору. После нескольких месяцев напоминаний финансовое учреждение считает договор разорванным и передает права на взыскание долга специальным организациям. Это могут быть неоплаченные долги по кредиткам, прекращение оплаты спортзала через несколько месяцев при условии, что договор подписан на год, прекращение оплаты за утерянный телефон и т.п.

CCJ (сountry court judgment) – судебное решение о взыскании денег: тот, кому вы должны деньги, подает в суд, и суд принимает решение не в вашу пользу. Самыми обидными для тех, кто хочет получить ипотечный кредит, бывают неоплаченные штрафы за парковку или вождение.

IVA (individual voluntary arrangements) – добровольное соглашение между кредитором и заемщиком на оплату всего долга или его части ежемесячными платежами на протяжении следующих нескольких лет. Такое соглашение возможно только для определенного вида долгов на сумму не более £10 тыс. и при наличии у заемщика постоянных доходов.

Bankruptcy (банкротство) – это признанная судом неспособность гражданина удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных платежей. Законом запрещена выдача банкротам каких-бы то ни было кредитов (на сумму более £500) на протяжении последующих шести лет.

Причины у них могут быть самыми простыми:

– переехал на другой адрес, но забыл сообщить в муниципалитет (council), и Сouncil Tax по-прежнему начисляется на ваше имя;

– купил телефон сыну на свое имя, взяв с него обещание, что он сам будет платить за телефон, а сын не платил;

– проигнорировал по совету друзей требование оплатить частную парковку;

– перестал ходить в спортзал и аннулировал Direct Debit, в то время как договор был подписан на год вперед, и т.п.

Можно ли получить ипотечный кредит в таком случае?

Некоторые банки прописывают в правилах суммы и временные рамки. Например, не больше двух дефолтов общей суммой не более £500 за последние шесть лет. Или одно CCJ на сумму не более £200 при условии, что судебное взыскание было оплачено полностью не менее года назад. Есть банки, которые готовы рассматривать ситуацию каждого клиента индивидуально.

Но в любом случае прошлые финансовые неурядицы дорого обойдутся клиенту, желающему получить ипотечный кредит. Минимальный депозит в таком случае, скорее всего, будет не 5-10%, а 15-20%, проценты по кредиту – в полтора-два раза выше обычных, общая сумма, которую клиент может одолжить у банка, будет ниже, чем для тех, у кого никогда не было финансовых неприятностей. Общая сумма таких переплат чаще всего будет во много раз больше суммы когда-то не оплаченного вами долга.

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