Мир после вируса

Как глобальный карантин изменит нашу реальность

Когда пандемия COVID-19 закончится, мир столкнется с серьезным экономическим кризисом, объявили на днях представители Международного валютного фонда. Сегодня, по подсчетам ООН, более 40% населения Земли сидит на карантине, остановлено большинство международных предприятий и авиасообщений, многие отрасли перевели свою деятельность в онлайн.

По мнению некоторых экспертов, снимать ограничения правительства разных стран могут начать уже в конце мая. Что изменится в глобальном устройстве и в каком формате нам придется жить и работать? Экономисты и футурологи пытаются смоделировать, как будет выглядеть будущий посткоронавирусный мир.

Осознание и восстановление

Сценарий 1. Оптимистичный

По мнению экспертов международной консалтинговой компании McKinsey, в большинстве стран мира эпидемию победят с помощью жесткого карантина за два-три месяца, то есть до конца второго квартала 2020 года. Тогда Китай потеряет 3,3% ВВП в первом и втором кварталах, но потом быстро восстановится и вернется к уровню производства конца 2019 года уже к осени. За год страна испытает лишь небольшое, меньше процента, снижение темпов роста.

В США спад будет глубже — до 8% ВВП за второй квартал, поскольку и масштабы эпидемии шире, и экономика больше ориентирована на потребительский спрос. Это будет самое глубокое снижение с конца Второй мировой войны, когда демилитаризация экономики вызвала сильный спад производства. После эпидемии страну ждет стремительное восстановление, уровень производства 2019 года будет достигнут в конце 2020-го. Но в целом за год рост экономики США будет нулевым.

Евросоюз даже в оптимистическом сценарии пострадает еще больше: экономика во втором квартале потеряет почти 10% и полностью восстановится до предкризисного уровня только в начале 2021 года. За год она потеряет около 4% — это худший показатель со времен кризиса 2009 года.

Аналитики Boston Consulting Group смоделировали три сценария влияния коронавируса на мировую экономику и последующего восстановления. Свои размышления Филипп Карлссон-Шлезак, Мартин Ривза и Пол Шварц опубликовали в журнале Harvard Business Review.

Первый, оптимистичный сценарий эксперты назвали V-образным. Он подразумевает спад производства и затем восстановление роста на прежнем уровне. При этом сценарии ежегодные показатели роста могут полностью компенсировать шок. Аналитики указывают, что этот сценарий может сейчас казаться слишком оптимистичным, но именно его они считают наиболее вероятным.

В свою очередь российский футуролог Александр Кононов в эфире Национальной службы новостей заявил, что есть надежда на то, что цивилизация сделает правильный вывод из происходящего с коронавирусом в мире. «Мы наконец-то осознаем, что мы существуем во враждебном окружении различных сред. Это и вирусы, и всевозможные геофизические катастрофы, и космические проблемы, и множество других. Цивилизация станет культивировать единство. Каждая нация осознает, что она отвечает за свою зону ответственности в этом мире, она будет стремиться внести в это максимальный вклад. Спасение — в прогрессе цивилизации», – отметил эксперт.

Основатель компании Microsoft, американский миллиардер Билл Гейтс высказал мнение, что мир начнет возвращаться к нормальной жизни после пандемии коронавируса к началу лета. В интервью CNBS бизнесмен отметил, что возрождающаяся работа предприятий в Китае дает повод мыслить позитивно. По его мнению, уже летом или осенью люди в полной мере займутся производством, строительством и образованием. Однако мир не быстро вернется к прежнему состоянию. «Не стоит думать, что правительство может взмахнуть палочкой, и внезапно экономика станет такой, какой она была до этого», – отметил Билл Гейтс.

Погребение финансовой системы

Сценарий 2. Пессимистичный

Если до закрытия Европы и США на карантин и обрушения финансовых и сырьевых рынков эксперты осторожно предсказывали замедление прироста богатства в мире, то сейчас большинство сходится во мнении, что мир станет беднее. Они предупреждают, что надвигающийся экономический спад способен оказаться более разрушительным для благосостояния населения планеты, чем финансовый крах десятилетней давности, поскольку на этот раз проблемы шире и глубже.

Два других сценария, смоделированные аналитиками Boston Consulting Group, мы решили объединить во вторую «пессимистичную» группу, так как оптимизма тут не наблюдается. U-образный сценарий предполагает продолжительный шок: экономика вернется к росту, но будет определенный безвозвратный спад производства. L-образный предполагает, что Covid-19 нанесет существенный вред экономике и сломает структуру на стороне предложения — рынок труда, возможность накопления капитала или производительность.

По мнению экспертов McKinsey, может случиться и так, что все попытки остановить эпидемию провалятся, а правительства не смогут помочь предприятиям и банкам. Многие из них рухнут, что вызовет кризис долгов и недостаток ликвидности. Обрушение банков и компаний погребет всю мировую финансовую систему и производство; кризис затянется на долгие месяцы.

Футуролог Александр Кононов отмечает, что если власти не примут достаточные меры, то вирус сыграет свою самую ужасную роль — он разрушит цивилизацию, ее базовые институты, экономику. Сейчас создаются технологии, которые позволяют контролировать каждого заразившегося человека. Если не удастся остановить и победить эпидемию, то будет разрушение экономики, нищета и полная анархия. Страшно и то, что могут быть сделаны неправильные выводы. Население разделится, закроются границы, не будет свободы перемещения, вернется эпоха агрессии и войн.

В открытом письме, опубликованном на портале VOX CEPR, группа экономистов из банка Италии и ЕЦБ предупредила о том, что коронавирус угрожает не только экономике Европы, но и ее единству. Властям всех стран мира придется потратить сотни миллиардов долларов средств налогоплательщиков, чтобы устранить причину кризиса — остановить эпидемию, а также ее последствия — поддержать пострадавших людей и бизнес. По мнению экспертов, действовать надо быстро, решительно, затратно и желательно в координации с соседями, что политикам многих стран дается с трудом.

Решения на века

По мнению президента ФРГ, пандемия показала уязвимость людей, став по сути «проверкой всего человечества», и после этого кризиса общество изменится. Штайнмайер призвал к доверию и солидарности как внутри страны, так и в мире. В частности, он считает необходимым делиться знаниями в области медицинских исследований и обеспечить доступ к вакцинам и терапии для людей в бедных странах.

Генри Киссинджер считает, что пандемия COVID-19 «навсегда изменит мировой порядок». «После коронавируса мир никогда не станет прежним», — пишет он в The Wall Street Journal и предлагает уже сейчас параллельно с решением неотложных задач запустить процесс приспособления к новому мироустройству.

«Решения, которые люди и правительства будут принимать в ближайшие несколько недель, вероятно, повлияют на то, как будет формироваться мир на долгие годы, — отмечает в Financial Times Юваль Ной Харари, автор бестселлеров об истории человечества. — Шторм пройдет, человечество выживет, большинство из нас все еще будут живы, но мы будем жить в другом мире». Многие краткосрочные чрезвычайные меры, по его мнению, станут частью жизни. И они ускоряют исторические процессы. Решения, на которые в обычное время уходят годы, сегодня принимаются моментально. Вводятся в эксплуатацию незрелые и даже опасные технологии, потому что бездействие обойдется слишком дорого.

Как отмечает Харари, целые страны оказались «морскими свинками» в глобальном социальном эксперименте. Что происходит, когда все работают из дома и общаются только на расстоянии? Что происходит, когда целые школы и университеты уходят в интернет? В спокойные времена правительства, предприятия и образовательные учреждения никогда бы не пошли на такие меры. В это кризисное время перед нами два пути. Первый – это выбор между тоталитарной слежкой и расширением прав и возможностей граждан. Второй – выбор между изоляцией по национальному принципу и глобальной солидарностью.

Одна из проблем, что никто не знает, как за нами следят, и неизвестно, чем это может обернуться в будущем. В ходе борьбы с эпидемией коронавируса несколько правительств уже внедрили новые инструменты наблюдения, рассказывает эксперт. Наиболее заметный случай — Китай. Тщательно отслеживая смартфоны людей, используя сотни миллионов камер, распознающих лица и обязывающих людей проверять и сообщать о температуре своего тела и состоянии здоровья, китайские власти могут не только быстро выявлять потенциальных носителей коронавируса, но и отслеживать их передвижение и идентифицировать тех, кто вступил с ними в контакт. Существуют также и мобильные приложения, которые предупреждают граждан об их близости к инфицированным людям.

Однако использование таких технологий не ограничивается Восточной Азией. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху недавно уполномочил Агентство безопасности Израиля развернуть программу наблюдения, используя технологии, которые обычно предназначены для борьбы с террористами, для отслеживания пациентов с коронавирусом. Когда соответствующий парламентский подкомитет отказался санкционировать эту меру, Нетаньяху утвердил ее «чрезвычайным указом».

Второй важный выбор, с которым мы сталкиваемся, по мнению Харари, это национальная изоляция и глобальная солидарность. Они могут быть эффективно разрешены только путем глобального сотрудничества. Человечество должно сделать выбор. Пойдем ли мы по пути разобщенности или пойдем по пути глобальной солидарности? Если мы выберем разобщенность, это не только продлит кризис, но, вероятно, приведет к еще худшим катастрофам в будущем. Если мы выберем глобальную солидарность, это будет победой не только над коронавирусом, но и против всех будущих эпидемий и кризисов, которые могут поразить человечество в 21-м веке.