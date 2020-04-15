Актуальная иммиграционная информация от Law Firm Limited

Новые рабочие визы, карантин и «Брекзит»

Существуют постоянные споры о новой визовой системе Великобритании после ее выхода из ЕС и о том, как бизнес сможет справиться с этим, когда вновь прибывшие граждане ЕС больше не смогут свободно работать в Великобритании в безвизовом режиме.

Есть также опасения, что бизнесу придется испытать двойное потрясение – от эпидемии и от сложностей с выходом страны из всей структуры ЕС. Это может обернуться катастрофой для экономики Великобритании. Если будет достигнуто соглашение с ЕС, то свободная торговля между ЕС и Великобританией вполне может продолжаться в нормальном русле.

Многие скажут, что нынешняя ситуация с коронавирусом уже стала катастрофой для британской экономики. Если в дополнение к борьбе с последствиями коронавируса – с расчетом, что эпидемия скоро закончится – бизнесу придется платить огромные государственные визовые сборы для найма иностранных рабочих, которые они не смогут себе позволить, это, несомненно, нанесет дальнейший ущерб экономике страны. Большинство британцев убеждены, что правительство должно отложить переходный период для выхода Британии из системы свободного передвижения и свободной торговли ЕС до конца года. Выхода Великобритании из ЕС без соглашения в конце 2020 года хотели бы избежать многие.

Министр внутренних дел Великобритании Прити Патель вызвала ярость общественности, опубликовав руководство по визовым и иммиграционным планам страны после «Брекзита». Коронавирусный кризис в Великобритании только усугубляется. Планы, которые предполагают ограничить въезд в Великобританию с 1 января 2021 года для так называемых «низкоквалифицированных» рабочих, подверглись жесткой критике по всей стране.

Тысячи так называемых «низкоквалифицированных» рабочих сейчас трудятся на передовой борьбы с коронавирусом. Сторонники нынешних и будущих иммигрантов убеждены, что кризис здравоохранения «четко определил, кто именно в Британии является ключевыми работниками (key workers)».

Недавно госсекретарь Великобритании Доминик Рааб, временно замещающий премьер-министра Бориса Джонсона, который выздоравливает от коронавируса, похвалил кассиров и уборщиков. Он сказал: «Я думаю, что вы, безусловно, заставили нас серьезно задуматься о том, кто является «ключевыми работниками» в нашей жизни».

Балльная визовая система от Прити Пател

Несмотря на неоценимый вклад так называемых «низкоквалифицированных» мигрантов в борьбу с коронавирусом и их высокую оценку Борисом Джонсоном и Домиником Раабом, министр внутренних дел Великобритании без лишних сомнений опубликовала руководство с изложением новой иммиграционной системы страны.

Британские предприниматели призвали Прити Патель отложить внедрение новой системы, предупредив, что это может привести к кризису в социальной сфере – в домах престарелых и аналогичных медицинских учреждениях по всей стране. Ее хладнокровное решение опубликовать руководство владельцы бизнеса и местные муниципалитеты встретили яростной критикой. Они утверждают, что такие секторы экономики, как социальная поддержка, уже сейчас находятся в «катастрофическом» положении.

Визовые и иммиграционные правила после «Брекзита»

В рамках новых иммиграционных правил, введенных после «Брекзита», чтобы претендовать на получение рабочей визы по категории Tier 2, неграждане Великобритании должны будут зарабатывать £25 600 в год, иметь действующее предложение о работе и владеть английским на высоком уровне.

Для людей, зарабатывающих £20 480-£25 600 в год, будет сделано исключение, если их профессия входит в Британии в список дефицитных – например, медсестры, работающие в NHS.

Ник Томас-Саймондс, теневой министр внутренних дел Великобритании, сравнил выпуск руководства Home Office с «пощечиной всему обществу».

Он заявил следующее: «Такие работники, как медсестры, сиделки, персонал супермаркетов и сборщики мусора, играют жизненно важную роль в спасении жизней и поддержании нашей страны в рабочем состоянии и часто подвергают себя риску. Если эти люди увидят, что их работу в Британии классифицируют как низкоквалифицированную и нежелательную, это станет для них пощечиной».

Временный иммиграционный маршрут для низкоквалифицированных работников

На фоне коронавирусного кризиса директор по политике и кампаниям Конфедерации рекрутинга и занятости Том Хэдли призвал Министерство внутренних дел Великобритании ввести «временный иммиграционный маршрут в Великобритании».

Хэдли заявил следующее: «Сейчас не самое подходящее время для того, чтобы продвигать вперед реформы иммиграционной системы. Национальные усилия должны быть сосредоточены на ликвидации коронавируса, защите рабочих мест и восстановлении экономики».

«Эта страна оправится от этого кризиса, и обеспечение доступа британских предприятий к необходимым им работникам поможет восстановлению. Пандемия коронавируса показывает нам, как сильно мы зависим от людей на всех уровнях квалификации, от сиделок и уборщиц до работников розничной торговли и водителей», – добавил Хэдли.

Неоцененный вклад

Несмотря на широко распространенную похвалу так называемым «низкоквалифицированным» рабочим, правительство, по-видимому, проигнорирует вклад тех, кто рискует своей жизнью.

Представитель правительства недавно заявил: «Теперь, когда мы покинули ЕС, свободное передвижение подходит к концу, и с января 2021 года мы будем вводить новую систему иммиграции, основанную на баллах».

«Мы хотим дать работодателям как можно больше времени, чтобы подготовиться к новой системе, благодаря которой в страну попадут лучшие, первоклассные кадры, поэтому мы опубликовали это руководство уже сейчас», – сказал пресс-секретарь правительства Великобритании.

«Правительство намерено помочь бизнесу пережить это трудное время. Мы объявили о беспрецедентной поддержке бизнеса, включая £330 млрд в виде бизнес-кредитов и гарантий, денежные гранты для малого бизнеса, выплату 80% от заработной платы уволенных работников, отпускные ставки для бизнеса и налоговые отсрочки», – добавил пресс-секретарь.

Важные позиции

В то же время правозащитники и представители различных ассоциаций рабочих заявляют, что миллионы ключевых работников в Великобритании уже сейчас формально являются мигрантами, которым в будущем потенциально нужна будет виза или определенный иммиграционный статус, а это – примерно 23% всего больничного персонала, включая 29% врачей и 18% медсестер, 20% сельскохозяйственных рабочих, более 40% работников пищевой промышленности и 18% медицинских работников, что составляет 59% в Лондоне.

И это те люди, которых десятилетиями политики обвиняли в том, что они сдерживают заработную плату, разрушая «британскую культуру». Теперь им понадобится юридическая и социальная защита – как на уровне иммиграции, так и для обеспечения финансового благосостояния.

По всем вопросам иммиг­ра­ци­­он­­ного и юридического харак­тера вы можете обратиться к специалистам нашей ком­па­нии. Мы обладаем 20-лет­ним опытом в об­ла­с­ти им­ми­­гра­ци­­­онного права и биз­нес-кон­сал­тинга. Будем рады видеть вас в качестве наших но­­вых кли­ентов и помочь разобраться во всех волнующих вопросах.