Вреден ли силикон в косметике?

Одни хвалят силиконосодержащую косметику за мгновенное улучшение внешнего вида кожи и волос, другие – ругают за «скрытие» недостатков вместо их искоренения. Вреден ли силикон и какую роль он играет в различных средствах для ухода, мы расскажем сегодня.

Жидкий силикон был получен в 1961 году американскими учеными и с тех пор стал широко применяться как в медицине, так и в косметологии. Примерно половина всех косметических средств содержит в своем составе различные силиконы. Благодаря этому ингредиенту после использования дезодорантов на коже не остается белого налета, а после применения шампуня волосы становятся гладкими и блестящими. Силиконы относительно безвредны, не вызывают аллергию и раздражение кожи, не проникают в наши внутренние органы и не могут служить причиной онкологических заболеваний.

123rf.comВиды силиконов

Силиконы разделены на несколько групп, в зависимости от их свойств.

Водорастворимые силиконы чаще всего входят в состав шампуней. Они улучшают пенообразование косметического средства, создавая стойкую объемную пену, они полностью смываются водой и не накапливаются на волосах.

Силиконовые масла, не растворимые в воде. Этот тип силиконов делает волосы блестящими и облегчает расчесывание. Силиконовые масла чаще всего используются при изготовлении сывороток, ополаскивателей, шампуней «два в одном» и других комбинированных косметических продуктов. При частом использовании силиконовые масла, накапливаясь в волосах, образуют защитную пленку, полностью ее можно смыть только с помощью специальных глубоко очищающих шампуней. Силиконовые масла часто содержатся в составе различной декоративной косметики – тональных средствах, губной помаде, туши для ресниц.

«Летучие» силиконы защищают волосы при термоукладке и перепадах температур, а также сокращают время сушки.

Высокополимерные силиконы – самая стойкая группа силиконов, эти средства используются для специальных задач, например – для склеивания секущихся кончиков волос, они создают на волосах плотную пленку и удаляются с большим трудом. Они также используются в качестве загустителей в кремах, содержащих в составе жидкие масла, и для выравнивания рельефа кожи.

Что они дают?

Как силиконы работают в различных продуктах и какой эффект от них мы получаем?

В шампунях и средствах для волос:

– придают блеск,

– смягчают волосы и помогают легкому расчесыванию,

– «склеивают» секущиеся кончики.

В туши для ресниц:

– способствуют равномерному распределению пигмента,

– защищают ресницы,

– придают блеск,

– делают тушь водостойкой.

В губной помаде:

– обеспечивают губам равномерную, «лаковую» поверхность,

– придают блеск, создают эффект влажных губ,

– придают стойкость.

В дезодорантах и средствах для загара:

– способствуют равномерному распределению средства,

– предотвращают появление белых разводов на коже и одежде,

– делают их водостойкими.

В кремах:

– в качестве загустителя,

– делают крем менее жирным и липким,

– способствуют более ровному распределению по поверхности кожи,

– скрывают поры.

Вредны ли силиконы?

По мнению некоторых специалистов, из-за частого использования силиконовых средств волос деградирует, становится слабым, ломким и пористым, волосы теряют объем, становятся тяжелыми и плохо поддаются укладке. Однако последние исследования доказали, что силикон не проникает внутрь волоса, так как его молекулы слишком велики, а лишь находится на поверхности, кроме того, средства с силиконом не нарушают поступление кислорода к коже головы.

Стоит помнить, что силиконы не оказывают лечебного эффекта, а блеск и шелковистость волос – это видимый, недолговечный эффект, который пропадет как только вы перестанете пользоваться средствами с силиконами в составе.

Если вы пользуетесь средствами с нерастворимыми силиконами, рекомендуется раз в неделю мыть волосы специальным глубоко очищающим шампунем.

Считается, что безопасное содержание силиконов в средствах для волос не должно превышать 45%, а для лица – 8%.

Читаем этикетку

Легко смываемые силиконы, которые не накапливаются при регулярном использовании:

Trideceth-12,

Dimethicone Copolyo,

Dimethicone copolyol/HWP,

Hydroxypropyl,

Polysiloxane,

Lauryl methicone copolyol.

Не смываются водой, а только в комбинации со специальными шампунями:

Amodimethicone,

Behenoxy Dimethicone,

Stearoxy Dimethicone.

Практически не вымываются, следует регулярно использовать специальные очищающие шампуни:

Cetearyl methicone,

Cetyl Dimethicone,

Cyclomethicone,

Cyclopentasiloxane,

Dimethicone,

Dimethiconol,

Stearyl Dimethicone,

Trimethylsilylamodimethicone.