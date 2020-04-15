Вреден ли силикон в косметике?

Одни хвалят силиконосодержащую косметику за мгновенное улучшение внешнего вида кожи и волос, другие – ругают за «скрытие» недостатков вместо их искоренения. Вреден ли силикон и какую роль он играет в различных средствах для ухода, мы расскажем сегодня.
Жидкий силикон был получен в 1961 году американскими учеными и с тех пор стал широко применяться как в медицине, так и в косметологии. Примерно половина всех косметических средств содержит в своем составе различные силиконы. Благодаря этому ингредиенту после использования дезодорантов на коже не остается белого налета, а после применения шампуня волосы становятся гладкими и блестящими. Силиконы относительно безвредны, не вызывают аллергию и раздражение кожи, не проникают в наши внутренние органы и не могут служить причиной онкологических заболеваний.
123rf.comВиды силиконов
Силиконы разделены на несколько групп, в зависимости от их свойств.
Водорастворимые силиконы чаще всего входят в состав шампуней. Они улучшают пенообразование косметического средства, создавая стойкую объемную пену, они полностью смываются водой и не накапливаются на волосах.
Силиконовые масла, не растворимые в воде. Этот тип силиконов делает волосы блестящими и облегчает расчесывание. Силиконовые масла чаще всего используются при изготовлении сывороток, ополаскивателей, шампуней «два в одном» и других комбинированных косметических продуктов. При частом использовании силиконовые масла, накапливаясь в волосах, образуют защитную пленку, полностью ее можно смыть только с помощью специальных глубоко очищающих шампуней. Силиконовые масла часто содержатся в составе различной декоративной косметики – тональных средствах, губной помаде, туши для ресниц.
«Летучие» силиконы защищают волосы при термоукладке и перепадах температур, а также сокращают время сушки.
Высокополимерные силиконы – самая стойкая группа силиконов, эти средства используются для специальных задач, например – для склеивания секущихся кончиков волос, они создают на волосах плотную пленку и удаляются с большим трудом. Они также используются в качестве загустителей в кремах, содержащих в составе жидкие масла, и для выравнивания рельефа кожи.
Что они дают?
Как силиконы работают в различных продуктах и какой эффект от них мы получаем?
В шампунях и средствах для волос:
– придают блеск,
– смягчают волосы и помогают легкому расчесыванию,
– «склеивают» секущиеся кончики.
В туши для ресниц:
– способствуют равномерному распределению пигмента,
– защищают ресницы,
– придают блеск,
– делают тушь водостойкой.
В губной помаде:
– обеспечивают губам равномерную, «лаковую» поверхность,
– придают блеск, создают эффект влажных губ,
– придают стойкость.
В дезодорантах и средствах для загара:
– способствуют равномерному распределению средства,
– предотвращают появление белых разводов на коже и одежде,
– делают их водостойкими.
В кремах:
– в качестве загустителя,
– делают крем менее жирным и липким,
– способствуют более ровному распределению по поверхности кожи,
– скрывают поры.
Вредны ли силиконы?
По мнению некоторых специалистов, из-за частого использования силиконовых средств волос деградирует, становится слабым, ломким и пористым, волосы теряют объем, становятся тяжелыми и плохо поддаются укладке. Однако последние исследования доказали, что силикон не проникает внутрь волоса, так как его молекулы слишком велики, а лишь находится на поверхности, кроме того, средства с силиконом не нарушают поступление кислорода к коже головы.
Стоит помнить, что силиконы не оказывают лечебного эффекта, а блеск и шелковистость волос – это видимый, недолговечный эффект, который пропадет как только вы перестанете пользоваться средствами с силиконами в составе.
Если вы пользуетесь средствами с нерастворимыми силиконами, рекомендуется раз в неделю мыть волосы специальным глубоко очищающим шампунем.
Считается, что безопасное содержание силиконов в средствах для волос не должно превышать 45%, а для лица – 8%.
Читаем этикетку
Легко смываемые силиконы, которые не накапливаются при регулярном использовании:
Trideceth-12,
Dimethicone Copolyo,
Dimethicone copolyol/HWP,
Hydroxypropyl,
Polysiloxane,
Lauryl methicone copolyol.
Не смываются водой, а только в комбинации со специальными шампунями:
Amodimethicone,
Behenoxy Dimethicone,
Stearoxy Dimethicone.
Практически не вымываются, следует регулярно использовать специальные очищающие шампуни:
Cetearyl methicone,
Cetyl Dimethicone,
Cyclomethicone,
Cyclopentasiloxane,
Dimethicone,
Dimethiconol,
Stearyl Dimethicone,
Trimethylsilylamodimethicone.
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