Брайан Мэй считает мясоедов причиной распространения коронавируса

Гитарист группы Queen призвал людей пересмотреть пищевые привычки

Гитарист группы Queen Брайан Мэй заявил, что коронавируса удалось бы избежать, если бы люди не ели мясо, пишет The Guardian. Источник передачи Covid-19 человеку пока не удалось установить, однако рок-музыкант уверен в своем мнении.

В интервью английскому музыкальному журналу NME Мэй заявил: «По-видимому, пандемия пошла от людей, употребляющих мясо. С каждой подобной новостью становится понятно, что это не самая лучшая вещь для нашего здоровья… Я думаю, пришло время пересмотреть свое отношение к жизни и перестать причинять вред животным».

Ранее по поводу коронавируса высказался Пол Маккартни. Он призвал запретить «мокрые рынки» в Китае, торгующие мясом диких животных. Некоторые считают, что пандемия Covid-19 ведет свое происхождение оттуда. «Из-за этих рынков люди заболевают птичьим гриппом и другими болезнями. Пора избавляться от этих средневековых практик», — заявил Маккартни.

Некоторые ученые считают, что причиной появления Covid-19 у человека стали панголины, а они могли заразиться им у летучих мышей. Другие придерживаются мнения, что коронавирус мог длительное время мутировать в организме человека.