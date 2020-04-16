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Гражданку США, прилетевшую помочь дочери после родов, не пустили в Великобританию

Гражданку США, прилетевшую помочь дочери после родов, не пустили в Великобританию
Фото:commons.wikimedia.org

Сотрудник паспортного контроля счел причину визита «неубедительной»

13 апреля американка Йоши Римар прилетела в Лондон, чтобы помочь своей беременной дочери справиться с родами и поухаживать за малышом. Она собиралась остаться в Англии до сентября, но не пробыла там и суток, рассказывает The Guardian.

Сотрудник паспортного контроля в Хитроу счел причину визита «неубедительной» и попросил 63-летнюю Йоши взять обратный билет на ближайший рейс. Кроме того, он обошелся с ней очень грубо.

«Я объяснила, что моя дочь нуждается во мне на время родов. Рядом со стойкой кто-то очень громко разговаривал, я плохо слышала офицера и несколько раз переспросила его. Он был очень раздражен этим и спросил, как я собираюсь помогать дочери, если ничего не слышу. Это было очень грубо с его стороны», — рассказала женщина.

Затем пограничник спросил, проходила ли она тест на коронавирус. Услышав отрицательный ответ, он отказал ей во въезде. По словам Йоши, новость настолько расстроила ее, что она расплакалась и не смогла ничего возразить.

Адвокат по вопросам иммиграции Колин Йео утверждает, что в текущем законодательстве нет закона, предписывающего пассажира доказать важность своей поездки. Министерство внутренних дел Великобритании подтвердило, что никаких новых ограничений в связи с коронавирусом не было, но отказалось комментировать конкретный случай.

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