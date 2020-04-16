Правительство продлило карантин на три недели

Об этом заявил министр иностранных дел Доминик Рааб

Карантин в Великобритании будет действовать еще минимум три недели, сообщает BBC. Об этом заявил на ежедневном брифинге по коронавирусу министр иностранных дел Доминик Рааб. По его словам, ослабление карантинных мер сейчас может нанести ущерб здравоохранению и экономике страны.

«Количество заражений коронавирусом снижается, но не так быстро, как нам бы хотелось», — признал Рааб. За сутки в Великобритании скончался 861 человек, общее количество погибших от Covid-19 составляет 13,7 тыс. человек.

Карантинные меры остаются теми же: оставаться дома, по возможности работать дистанционно, мыть руки, не собираться в группы более двух человек. Для снятия карантина необходимо добиться устойчивого снижения смертности, обеспечить население необходимым количеством тестов и убедиться, что послабление не приведет к очередному пику заболеваемости, заявил Доминик Рааб. Он также добавил, что для преодоления пика может потребоваться до трех месяцев.

Некоторые страны Европы, включая Данию и Австрию, начали ослаблять карантинные меры. Однако профессор Имперского колледжа в Лондоне, профессор Нил Фергюсон заявил, что соблюдать дистанцию придется до изобретения вакцины.