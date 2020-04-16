TfL освободит проезжую часть для пешеходов

Это позволит соблюдать дистанцию на время пандемии

Держать дистанцию во время карантина в Лондоне сложнее, чем в других городах Великобритании. В столице гораздо больше людей и не так много свободного пространства. Если жители небольших городов и деревень могут пойти на прогулку и не встретить никого на своем пути, то в Лондоне такого просто не бывает.

Сотни людей едут на работу, идут перекусить и бегают в парках — держаться на расстоянии двух метров не получается, особенно на узких тротуарах. Однако Transport for London обещает помочь пешеходам, сообщает портал My London.

В настоящее время ведомство проводит осмотр автомобильных дорог и решает, на каких из них необходимо уменьшить проезжую часть и отдать ее под тротуары и пешеходные зоны. TfL подчеркивает, что это временная мера, которая будет действовать только на период эпидемии коронавируса. Настройки светофоров тоже изменят: уменьшат время для проезда автомобилей, увеличат — для пешеходов и велосипедистов, чтобы последним реже приходилось касаться кнопки руками.

Уполномоченный по вопросам пешеходного и велосипедного движения в Лондоне Уилл Норман пообещал, что изменения не помешают машинам скорой помощи и экстренным службам.