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Гарри и Меган лично раздали еду нуждающимся в Лос-Анджелесе

Гарри и Меган лично раздали еду нуждающимся в Лос-Анджелесе
Фото:instagram.com/sussexroyal

Супруги присоединились к благотворительной организации Project Angel Food

Принц Гарри и Меган Маркл присоединились в качестве волонтеров к благотворительной организации Project Angel Food в Лос-Анджелесе, пишет The Herald Sun. Организация занимается доставкой еды тяжелобольным и нуждающимся людям, находящимся в зоне риска из-за эпидемии коронавируса. 

Поначалу супруги не хотели афишировать свое занятие, однако попали в объектив камер наружного наблюдения. Позднее с официальным комментарием по поводу Гарри и Меган выступил исполнительный директор организации Ричард Айюб. По его словам, пара связалась с Project Angel Food самостоятельно и предложила помощь в доставке еды.

«Они посетили шестерых в воскресенье, но решили не останавливаться на этом и взяли еще четырнадцать адресов на среду. Мы были невероятно польщены», — рассказал Айюб журналу People. Пара надела маски и перчатки для работы, а также соблюдала необходимую дистанцию при общении с людьми.

В марте этого года Меган и Гарри переехали вместе со своим сыном Арчи в Лос-Анджелес. Пара отказалась от королевских привилегий и решила зарабатывать самостоятельно. Например, Меган вернулась к своей прежней работе и озвучила документальный фильм Диснея о слонах.

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