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Оценки по GCSE и A-level станут известны в августе

Оценки по GCSE и A-level станут известны в августе
Фото:123rf.com

Преподаватели выставят оценки на основе проделанной учениками работы

Оценки по экзаменам A-level станут известны 13 августа, экзаменам GCSE — 20 августа, сообщает The Evening Standard со ссылкой на министерство образования Великобритании. Из-за коронавируса правительство планировало уведомить школьников об итоговых оценках в конце июля, однако регулятор Ofqual решил не публиковать итоги заранее.

Ofqual поручил учителям выставить итоговые оценки, исходя из успеваемости и промежуточных результатов каждого ученика. До установленных дат школы не имеют право раскрывать информацию об оценках. «Я хочу поблагодарить учителей за их работу во время пандемии. Экзамены — важная веха в жизни школьников и их родителей, и я надеюсь, что новость об оценках придаст им уверенности», — заявил министр по школьным стандартам Ник Гибб.

15 апреля Ofqual начал консультации по условиям присуждения оценок. Изначально регулятор выступал за выставление результатов только учениках 11-х классов, однако родители девяти- и десятиклассников остались недовольны этим.

Министерство образования подчеркнуло, что абитуриенты смогут самостоятельно сдать экзамены после окончания карантина. В этом случае обе оценки будут валидны.

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