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В Великобританию прибыли первые сезонные рабочие из Румынии

В Великобританию прибыли первые сезонные рабочие из Румынии
Фото:123rf.com

Их привезли чартерным рейсом для сбора урожая

Сельскохозяйственные компании Великобритании начали организовывать чартерные рейсы для сезонных рабочих, чтобы успеть собрать урожай, сообщает газета Mirror. Первый самолет со 150 гражданами Румынии приземлился в аэропорту Станстед 16 апреля. Все они сдали тест на коронавирус дважды: перед вылетом из страны и после приземления.

Сезон сбора урожая начнется в Великобритании с 20 апреля. По словам представителей Национального союза фермеров, в этом году стране понадобится не менее 80 тыс. работников, в противном случае урожай сгниет на ветках и грядках.

Рекрутинговое агентство Concordia сообщило, что 35 тыс. британцев, лишившихся работы из-за пандемии, вызвались помочь. Но в итоге по требованиям подошли только 5,5 тыс. человек (15% от подавших заявки).

Поэтому сельскохозяйственные компании запланировали шесть чартерных рейсов в период с апреля по июнь. Перевозкой сезонных рабочих займется компания Air Charter Service. На рейсах пассажиров будут сажать на расстоянии друг от друга, чтобы избежать заражения.

Сами сезонные сборщики рады возможности заработать. Как утверждает 49-летний Сорин Балан, «в Румынии все закрыто, поэтому нам нужно искать работу где-то еще».

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