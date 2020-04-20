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250 тыс. человек уехали из Лондона на время пандемии

250 тыс. человек уехали из Лондона на время пандемии
Фото:123rf.com

Они предпочли переждать коронавирус в небольших городах

По данным Оксфордского университета, почти 250 тыс. человек уехали из Лондона перед началом карантина, пишет The Telegraph. Информацию для исследования предоставила рекламная компания Cuebiq.

За две недели — с 12 по 23 марта — жители города вернулись из столицы домой или сняли жилье в другом небольшом городе, чтобы переждать пандемию и снизить риск заражения коронавирусом. Более 50% из них переехали на восток Англии, около 25% — в юго-восточную часть страны, значительно меньшее количество — на север. Более 200 тыс. человек покинули еще один большой город — Бирмингем — и углубились в Западный Мидленд.

Некоторые уехали из Лондона уже после объявления Борисом Джонсоном карантина, что не понравилось некоторым муниципалитетам. Власти Юго-западной Англии и Уэльса попросили людей по возможности не приезжать в регионы, опасаясь, что они могут привезти вирус с собой и создать дополнительную нагрузку на местную систему здравоохранения.

Однако некоторые предпочли переехать и в сам Лондон. Около 30 тыс. человек прибыли в столицу из Манчестера и небольших городов Йоркшира.

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