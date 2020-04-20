75% больных консультируются с врачами общей практики дистанционно

Люди адаптируются к карантину

Каждый четвертый пациент продолжает приходить на прием к врачу общей практики, однако подавляющее большинство адаптировалось под требования карантина и консультируется с GP по телефону или видеосвязи. Такие данные приводит The Guardian, ссылаясь на опрос, проведенный Королевским колледжем врачей общей практики (RCGP).

С 12 марта по 12 апреля объем работы медиков снизился на 25% по сравнению с прошлым годом. Среди людей, обратившихся за помощью к врачу в это время, только 26% пришли в больницу, а 71% предпочли проконсультироваться по телефону.

Годом ранее ситуация была диаметрально противоположная — только 25% пациентов решали вопросы дистанционно.

Профессор колледжа Мартин Маршалл надеется, что тенденция продолжится и после снятия карантина — это позволило бы снизить нагрузку на врачей. Однако, как добавил Маршалл, «если человек захочет лично встретиться с медицинским специалистом для консультации или прививки, то ему не откажут».

Переходу на дистанционные консультации мешает также отсутствие необходимого оборудования и программного обеспечения. Многие врачи и медсестры признаются, что скорость интернет-соединения или мощность компьютера не позволяют им консультировать также эффективно, как на приеме.