﻿﻿﻿﻿﻿

75% больных консультируются с врачами общей практики дистанционно

75% больных консультируются с врачами общей практики дистанционно
Фото:123rf.com

Люди адаптируются к карантину

Каждый четвертый пациент продолжает приходить на прием к врачу общей практики, однако подавляющее большинство адаптировалось под требования карантина и консультируется с GP по телефону или видеосвязи. Такие данные приводит The Guardian, ссылаясь на опрос, проведенный Королевским колледжем врачей общей практики (RCGP).

С 12 марта по 12 апреля объем работы медиков снизился на 25% по сравнению с прошлым годом. Среди людей, обратившихся за помощью к врачу в это время, только 26% пришли в больницу, а 71% предпочли проконсультироваться по телефону.

Годом ранее ситуация была диаметрально противоположная — только 25% пациентов решали вопросы дистанционно.

Профессор колледжа Мартин Маршалл надеется, что тенденция продолжится и после снятия карантина — это позволило бы снизить нагрузку на врачей. Однако, как добавил Маршалл, «если человек захочет лично встретиться с медицинским специалистом для консультации или прививки, то ему не откажут».

Переходу на дистанционные консультации мешает также отсутствие необходимого оборудования и программного обеспечения. Многие врачи и медсестры признаются, что скорость интернет-соединения или мощность компьютера не позволяют им консультировать также эффективно, как на приеме.

profile-sample2
250 тыс. человек уехали из Лондона на время пандемии
20-04-2020
profile-sample2
75% больных консультируются с врачами общей практики дистанционно
20-04-2020
profile-sample2
Гарри и Меган лично раздали еду нуждающимся в Лос-Анджелесе
17-04-2020

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

Cancel reply
АФИША
Angliya - Britain's biggest Russian newspaper

Новые публикации

Angliya Newspaper

Контакты / Contacts
Подписка / Subscribe
Реклама / Advertising
Как подать объявление / Classified ads
Пользование сайтом/ Terms and Conditions
Частная информация / Privacy policy
Ticket Purchase Policy (T&C of Sale)
Архив / Archive

 

РЕКЛАМА
ОБЪЯВЛЕНИЯ/CLASSIFIEDS
BUSINESS PAGES – КАТАЛОГ КОМПАНИЙ
КОНТАКТЫ
БИЛЕТЫ

Англия в социальных сетях

Добавляйте «Англию» и будьте в курсе событий #Точки распространения газеты

© Copyright «Англия» – Наши на острове, крупнейшая независимая русскоязычная газета Великобритании.

Материалы сайта – собственность редакции. Любое использование и перепечатка только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на angliya.com

Skyrocket your business!

This site uses cookies and different analytics technologies to monitor how you interact with our Website or obtain data from third parties and collect your browser technical configuration data. Please visit our privacy policy to find more information about cookies.