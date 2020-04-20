Как Букингемский дворец получил свое название?

История самой известной резиденции британских монархов

Букингемский дворец, где проживают Елизавета II и принц Филипп, является одной из главных достопримечательностей Соединенного Королевства. Но ни в имени Ее Величества, ни в окрестностях дворца нет ничего, что могло бы пролить свет на его название. Почему Букингемский дворец назвали именно так?

Первоначально на его месте стоял жилой дом. В 1675 году Генри Беннет, 1-й граф Арлингтон, построил то, что со временем стало южным крылом Букингемского дворца. В 1698 году помещение приобрел Джон Шеффилд и нанял архитектора Уильяма Уинда, который создал «ядро» дворца — трехэтажное строение с центральной частью и двумя боковыми флигелями. К 1703 году Шеффилд получил титул 1-го герцога Бекингема и Норменби, а сам дом стал называться Букингем-хаус, рассказывает портал My London.

Особняк очень приглянулся королю Георгу III, и он выкупил его за £21 тыс. для своей супруги, королевы Шарлотты. Какое-то время дом носил название The Queen’s House. В 1791 году Букингем-хаус официально переименовали в Букингемский дворец, однако он по-прежнему выглядел очень скромно для королевской резиденции. Для реконструкции дворца в 1825 году был приглашен архитектор Джон Нэш, которого позже сменил Эдвард Блор.

Букингемский дворец был официально объявлен главной резиденцией британских монархов при вступлении на престол королевы Виктории в 1837 году.