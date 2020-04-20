﻿﻿﻿﻿﻿

Как Букингемский дворец получил свое название?

Как Букингемский дворец получил свое название?
Фото:pixabay.com

История самой известной резиденции британских монархов

Букингемский дворец, где проживают Елизавета II и принц Филипп, является одной из главных достопримечательностей Соединенного Королевства. Но ни в имени Ее Величества, ни в окрестностях дворца нет ничего, что могло бы пролить свет на его название. Почему Букингемский дворец назвали именно так?

Первоначально на его месте стоял жилой дом. В 1675 году Генри Беннет, 1-й граф Арлингтон, построил то, что со временем стало южным крылом Букингемского дворца. В 1698 году помещение приобрел Джон Шеффилд и нанял архитектора Уильяма Уинда, который создал «ядро» дворца — трехэтажное строение с центральной частью и двумя боковыми флигелями. К 1703 году Шеффилд получил титул 1-го герцога Бекингема и Норменби, а сам дом стал называться Букингем-хаус, рассказывает портал My London.

Особняк очень приглянулся королю Георгу III, и он выкупил его за £21 тыс. для своей супруги, королевы Шарлотты. Какое-то время дом носил название The Queen’s House. В 1791 году Букингем-хаус официально переименовали в Букингемский дворец, однако он по-прежнему выглядел очень скромно для королевской резиденции. Для реконструкции дворца в 1825 году был приглашен архитектор Джон Нэш, которого позже сменил Эдвард Блор.

Букингемский дворец был официально объявлен главной резиденцией британских монархов при вступлении на престол королевы Виктории в 1837 году.

profile-sample2
Как Букингемский дворец получил свое название?
20-04-2020
profile-sample2
Палата общин проведет первое онлайн-заседание
20-04-2020
profile-sample2
250 тыс. человек уехали из Лондона на время пандемии
20-04-2020

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

Cancel reply
АФИША
Angliya - Britain's biggest Russian newspaper

Новые публикации

Angliya Newspaper

Контакты / Contacts
Подписка / Subscribe
Реклама / Advertising
Как подать объявление / Classified ads
Пользование сайтом/ Terms and Conditions
Частная информация / Privacy policy
Ticket Purchase Policy (T&C of Sale)
Архив / Archive

 

РЕКЛАМА
ОБЪЯВЛЕНИЯ/CLASSIFIEDS
BUSINESS PAGES – КАТАЛОГ КОМПАНИЙ
КОНТАКТЫ
БИЛЕТЫ

Англия в социальных сетях

Добавляйте «Англию» и будьте в курсе событий #Точки распространения газеты

© Copyright «Англия» – Наши на острове, крупнейшая независимая русскоязычная газета Великобритании.

Материалы сайта – собственность редакции. Любое использование и перепечатка только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на angliya.com

Skyrocket your business!

This site uses cookies and different analytics technologies to monitor how you interact with our Website or obtain data from third parties and collect your browser technical configuration data. Please visit our privacy policy to find more information about cookies.