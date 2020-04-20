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Палата общин проведет первое онлайн-заседание

Палата общин проведет первое онлайн-заседание
Фото:©UK Parliament/Jessica Taylor

Парламент возвращается с пасхальных каникул

21 апреля британский парламент возвращается с пасхальных каникул и будет работать по новой схеме, предложенной спикером Палаты общин Линдси Хойлом, сообщает BBC.

До окончания карантина депутаты будут собираться в здании Вестминстерского дворца три раза в неделю — с понедельника по среду. Одновременно в зале смогут присутствовать только пятьдесят человек, чтобы не нарушать правила социальной дистанции. Еще 120 депутатов подключатся к заседанию через Zoom и будут задавать вопросы и вносить поправки по видеосвязи. Для этого в зале установят несколько больших экранов.

Как организовать голосование в удаленном режиме, руководство Палаты общин еще не решило, пишет The Guardian. Палата лордов также перейдет на удаленный режим работы.

Пока нет информации, вернется ли на этой неделе к заседаниям Борис Джонсон — премьер-министр поправляется после перенесенной коронавирусной инфекции в своей загородной резиденции Чекерс. На время отсутствия его заменяет министр иностранных дел Доминик Рааб.

В среду, 22 апреля, в парламенте впервые выступят новый лидер оппозиционной Лейбористской партии Кир Стармер и его заместитель Анджела Райнер.

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