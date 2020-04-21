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Your Majesty : подборка лучших статей о Елизавете II

Your Majesty : подборка лучших статей о Елизавете II
Фото:instagram.com/theroyalfamily

Что нам известно о любимом миллионами монархе?

21 апреля свой день рождения празднует королева Великобритании Елизавета II — ей исполняется 94 года. Она взошла на престол в 25 лет и является рекордсменом среди британских монархов по возрасту и продолжительности правления. Предлагаем посмотреть наши лучшие материалы о Ее Величестве — возможно, вы чего-то не знали.

Почему у королевы Великобритании два дня рождения?

Свой фактический день рождения королева проводит в кругу семьи, однако в этом году из-за коронавируса им вряд ли удастся собраться вместе. А в июне в Великобритании празднуют официальный День рождения монарха — устраивают гуляния и проводят парады. Почему так получилось и кто из королей придумать отмечать день рождения дважды?

Фото: commons.wikimedia.org

Зачем Елизавете II несколько корон

Быть королевской особой — дело непростое. Для каждого мероприятия в жизни монарха есть соответствующий наряд и своя корона. Почему их несколько, чем они отличаются и сколько весят (подсказка: немало)?

Фото: instagram.com/theroyalfamily

Тайна королевской сумочки

Шляпка и маленькая сумочка – главные аксессуары, без которых уже не представить английскую королеву. Вот уже 50 лет Ее Величество предпочитает сумки английского бренда Launer. Чем же он ей приглянулся? И самое важное — что она носит в сумочке? Открываем тайну.

Фото: flickr.com/dfmagazine

В гостях у королевы: краткий гид по королевским владениям

В распоряжении королевской семьи находятся несколько замков и дворцов; у каждого — своя история и свои отличительные особенности. В обычное время они открыты для посетителей. Надеемся, что после пандемии эта традиция не прервется!

Фото: flickr.com/theotter

Елизавета II использует лишь шесть из 775 комнат Букингемского дворца

Букингемский дворец был построен в 1703 году. Всего в здании насчитывается 775 комнат, однако Ее Величество использует только шесть. По словам королевского костюмера Анжелы Келли, королева — «очень скромная леди» и вовсе не стремится занять дворец полностью.

Фото: pixabay.com

Где можно встретить королеву

Кто из нас не мечтал встретить королеву и перекинуться с ней парой слов? На самом деле, сделать это вполне реально — Елизавета II регулярно посещает мероприятия и проводит приемы у себя во дворце. На случай, если вам все-таки удастся попасть к королеве, мы рассказываем о тонкостях этикета и табу в общении с монархом.

Фото: instagram.com/theroyalfamily

Елизавета II владеет всеми лебедями в Англии

Ее Величество обладает множеством привилегий, которые могут показаться странными современному человеку. Например, она владеет всеми лебедями в Англии. Откуда же пошла эта традиция?

Фото: instagram.com/theroyalfamily

Елизавета II отказалась от натурального меха

Королева держит руку на пульсе и старается не отставать от трендов. В прошлом году Ее Величество отказалась от ношения вещей из натурального меха – и вызвала шквал аплодисментов со стороны зоозащитников.

Фото:commons.wikimedia.org

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