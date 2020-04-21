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Британцы в среднем потеряют £515 от ежемесячного дохода

Британцы в среднем потеряют £515 от ежемесячного дохода
Фото:123rf.com

Коронавирус ударит по кошельку жителей Великобритании

Эпидемия коронавируса и последовавший за ней карантин ударят по кошельку британцев сильнее, чем ожидалось, пишет The Guardian. Средняя британская семья лишится примерно £515 от ежемесячного дохода. Общие потери по стране за второй квартал 2020 года составят £43 млрд, утверждают в Центре экономических и деловых исследований (CEBR).

По прогнозам аналитиков CEBR, пандемия «приведет к тяжелейшей рецессии в стране», поскольку не все компании смогут нарастить прежний объем производства. Уже сейчас некоторые фирмы вынуждены сокращать штат.

Управление бюджетной ответственности Великобритании (OBR) утверждает, что уровень безработицы из-за коронавируса вырастет на 2,1 млн человек уже во втором квартале.

Ожидается, что розничные продажи в Великобритании упадут на 10%. Снижение потребительских расходов уже вынудило несколько магазинов, включая Debenhams, Oasis, Warehouse и Laura Ashley, подумать о переходе во внешнее управление.

Однако, по мнению CEBR, ситуация могла бы ухудшиться без помощи правительства. Министерство финансов обязалось покрыть до 80% дохода сотрудников по программе Coronavirus Job Retention Scheme. В апреле программу решили продлить еще на три недели до конца июня.

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