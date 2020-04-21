Airon Team: «Мы делаем больше, чем обещаем»

Владельцы Airon Team Ltd Алексей Препелица и Олег Настас уже более пяти лет помогают делать британский воздух чище и здоровее. Предприниматели из Молдовы рассказывают о том, как им удалось создать успешный бизнес, своих ноу-хау и членстве в Young Business Club.

Как все начиналось?

Олег Настас:

Первые деньги Олег Настас заработал в 13 лет. Тогда, работая грузчиком на мельнице в родном городе Теленешты, он получал $2 в день. В 16 лет начал ремонтировать компьютеры, зарабатывая $4-20, а позже – печатать дипломные работы ($25 за диплом).

Технический университет Молдовы, куда бизнесмен поступил в возрасте 19 лет, дал прочный фундамент для будущей карьеры. Первые годы в вузе Олег посвятил проектированию 3D-промышленных котельных ($50 в месяц), затем консультировал клиентов румынской компании Domelec Instal, что продавала климатические отопительные системы.

Всего за полгода амбициозному предпринимателю удалось вырасти из менеджера по продажам до технического директора, который отвечал за продажи, технические решения и монтаж. В Domelec Instal Олег реализовал первые два проекта — проектирование и монтаж системы вентиляции и отопления в местных отеле и ресторане ($150 в месяц).

PostModern, где разрабатывался и монтировался проект для Lear Corporation. Azimut Grup, где бизнесмен возглавил отдел вентиляции. Автосервис, вскоре закрытый из-за недостатка опыта. И даже собственный бизнес-клуб в Кишиневе, который собрал около 30 предпринимателей. Все эти начинания предшествовали основанию бизнесменом компании Ecoengineering, где вскоре Олег познакомился с будущим партнером.

Алексей Препелица:

Путь Алексея как бизнесмена начался, когда ему было 15 лет. Тогда, переехав из Молдовы в Румынию, он нашел школьного друга, который заказывал спортивную одежду и баскетбольные кроссовки из США, и стал его дилером: так он заработал первые $100. С 17 лет Алексей работал фотографом на свадьбах, получая $800 в месяц, а в возрасте 20 лет впервые познакомился с Лондоном.

21 год. Москва. Первый опыт управления компанией по продаже нефтепродуктов. Далее — опять Кишинв. Алексей — менеджер по проектам по установке кондиционеров в компании Олега и зарабатывает 5 тыс. леев в месяц (€200). Абсолютное взаимопонимание между будущими партнерами возникло сразу. Но из-за нехватки денег Алексей вернулся в Англию.

За три года в Британии предпринимателю удалось протестировать разнообразные ниши лондонского бизнеса. Он познакомился с ресторанной сферой, работая на кухне Domino’s Pizza в ночную смену, а также изучил строительное дело с самых низких позиций. В итоге он поднялся до менеджера в области вентиляции, кондиционирования и отопления.

Все это время предприниматель поддерживал связь с директором из Кишинева: мысль открыть собственную компанию не покидала. Спустя два года он все же решился и предложил Олегу начать совместное дело — бизнес по проектированию и установке систем вентиляции и кондиционирования. В 2017 году цель, к которой герои планомерно шли, наконец-то достигнута: они основали Airon Team Ltd.

Первый год Олег работал на двух фронтах: в Англию наведывался только ради отдельных проектов. В 2018-м предприниматель окончательно переезжает в Лондон и направляет силы исключительно на британский рынок.

Первые достижения

Первым крупным проектом для Airon Team стал Taisho — нестандартный японский ресторан, где на каждом столе устраивали жаровню для мяса. Владельцу требовались инновационные системы вентиляции и кондиционирования, чтобы после посещения ресторана одежда посетителя не пахла едой.

Бизнесмены пока не были знакомы с особенностями рынка, и учиться им приходилось на ходу. В результате им удалось интегрировать пять кухонь коммерческого размера и предоставить абсолютно новое решение проблемы — систему удаления запахов и жиров и рекуперации тепла из вытяжного воздуха.

Еще одним кейсом с особенным подходом к клиенту стала Arrival — технологическая компания в Лондоне, которая создает второе поколение электромобилей. Задача предусматривала удаление старой неэффективной системы и установку новой, с рекуперацией тепла в кондиционеры и вентиляцию.

Airon Team смогла предложить уникальную концепцию для большого растущего офиса Arrival, объединив в единый блок вентиляцию и все остальные коммуникации.

За Arrival последовал ее тесный партнер Charge Automotive — британская компания, команда которой имеет большой опыт в разработке легендарных британских марок машин, роскошных и высокопроизводительных. Парадокс состоял в том, что решение, которое запрашивала Charge Cars, английские компании не могли предложить. «Либо не хотели!», — смеются Олег с Алексеем.

Благодаря упорству и находчивости нашим героям удалось, пользуясь старой системой, улучшить ее, адаптировать и, добавив оборудование, создать проект-дизайн для всех механических систем. Успешный кейс, в свою очередь, открыл двери к двум новым английским контрактам.

Сейчас Airon Team полностью переделывает штаб-квартиру Arrival – пятиэтажное здание, которое нуждается в новой электрике, вентиляции и канализации.

«Объект находится в центре Лондона, в дорогом квартале. Условия достаточно сложные. Kоманда Airon Team предлагает полноценный пакет — проектирование, монтаж и эксплуатацию систем».

Больше, чем другие

Чтобы удовлетворить все ожидания и требования клиента, а также построить с ним долгосрочные и надежные отношения, Airon Team пользуется принципом extra mile: оперируя теми же ресурсами, что и другие предприятия на рынке, компания предлагает больше, чем обещает, предоставляя комплексные услуги на любой стадии проекта — консультации и проектирование, поставка, установка, ввод в эксплуатацию и техническое обслуживание.

«Мы всегда ставим себя на место заказчика и максимально концентрируемся на собственной компетентности. Обращаясь к нам, клиент получает качественный результат от одной компании, ответственной за все».

Компания с 12-летней безупречной репутацией, уделяющая пристальное внимание каждому аспекту своей работы, Airon Team имеет на своем счету более 400 проектов. В основном это коммерческий сектор: рестораны, офисы, спортзалы.

Кроме Arrival и Charge Automotive, список клиентов Airon Team составляют такие крупные игроки, как InterDigital, одна из крупнейших в мире компаний, занимающихся исследованиями, инновациями и лицензированием, N1 Gym, частная студия персонального фитнеса, и многие другие.

При этом компания оперирует в трех странах: Молдове, Румынии и Англии – и насчитывает 20 сотрудников. Основные силы сконцентрированы в Лондоне, в Молдове бизнес вышел на уровень субподряда – есть только один менеджер и один бухгалтер, а в Румынии работает команда дизайнеров.

У Airon Team существует понятие нижнего стандарта качества, ниже которого предприятие не позволяет себе падать.

«К счастью, пока нигде не приходилось ничего ремонтировать, чинить либо исправлять. Это хорошая почва для доверия: к нам тянутся как работники, так и новые клиенты».

«Команда, финансовая дисциплина и грамотное планирование компании — вот три ключа к успеху. Вы должны разбираться в финансах — учиться видеть компанию в реальных цифрах: если цифры не настоящие, это оставляет след на вашем бизнесе», — отмечают Олег с Алексеем.

Помимо этого, учредители Airon Team выделяют важность equitability — справедливого отношения ко всем сотрудникам и клиентам.

Единомышленники

«Понимание тонкостей общения друг с другом всегда очень важно. Отношения — прежде всего. Успешный руководитель — тот, кто не теряет хватку, энергию черпает не только из собственной прибыли, а в свободное время мечтает о том, как глобально развиваться. Young Business Club — один из источников нашего роста.

Клуб дает возможность знакомиться с предпринимателями разных уровней и категорий, позитивно настроенными людьми, которые делают бизнес и налаживают систему. Клуб — это культурное общение, новые идеи и, конечно, возможность партнерств».

В рамках сообщества участникам уже удалось приобрести пару клиентов. В частности, сейчас актуальны два партнерства. В одном случае все уже подытожено, другое партнерство — на стадии обсуждения.

Будущее Airon Team, какое оно?

«Планов и амбиций — много. Но энергии, кажется, еще больше. Airon Team будущего — компания, где четко определены цифры, есть узнаваемый бренд и как минимум по одному отделению в Соединенных Штатах Америки, Германии и Китае. Это саморазвивающаяся организация, построенная по принципу франшизы», — подытоживает Олег. «В планах — масштабирование миссии бизнеса, в частности — собственная академия по обучению культуры вентиляционных и инженерных систем».

Откладывать свои планы в дальний ящик предприниматели не собираются. Ежедневно совершенствуя уровень качества продукта, за пределами рабочих стен они также проектируют, учатся и анализируют опыт — свой, конкурентов, сотрудников. Все это в сочетании со здоровым питанием, занятиями спортом и духовными практиками.