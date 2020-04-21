Asda и Aldi просят покупателей не трогать товары руками

Магазины борются с распространением коронавируса

Руководство Asda и Aldi хочет предотвратить распространение Covid-19 с помощью новых правил. Супермаркеты просят покупателей не трогать руками товары, которые они не собираются брать, пишет The Evening Standard.

Помимо этого, в магазинах Asda появятся новые яркие вывески, разделительные барьеры и специальная маркировка на полу для соблюдения дистанции. Внутреннее радио магазина будет регулярно напоминать о правилах поведения во время эпидемии. «Покупателям разрешается приходить с детьми и другими членами семьи. Однако мы просим делать это только в случае крайней необходимости, чтобы избежать скопления людей», — говорится на сайте Asda.

Магазины Aldi разместили на входе емкости с антисептиком для рук. Однако даже после дезинфекции клиентам рекомендуется трогать только те корзины и тележки, в которые они будут складывать покупки.

Tesco и Morrisons не планируют вводить подобные правила. В Tesco заявили, что покупателям необходимо прочитать состав продуктов и убедиться в отсутствии аллергенов. Руководство Morrisons сослалось на рекомендации правительства — в них говорится, что возможность передачи вируса через еду крайне мала.