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Впервые в истории цена на нефть опустилась до отрицательных значений

Впервые в истории цена на нефть опустилась до отрицательных значений
Фото:123rf.com

Фьючерсы на WTI завершили торги на уровне минус $37 за баррель

Из-за эпидемии коронавируса майские фьючерсы на нефть в США впервые ушли в минус, сообщает The Financial Times. 20 апреля торги завершились на отметке минус $37,63 за баррель. Из-за переизбытка предложения и заполненности хранилищ производители начали платить покупателям за то, чтобы те забрали продукт.

Хранилища крупнейшего американского нефтяного хаба в Кушинге заполнены на 67% — это почти 55 млн баррелей нефти. В течение следующих двух недель они могут переполниться, рассказал газете редактор информационного бюллетеня по нефтяному рынку The Schork Report Стивен Шорк.

Кризис нефтяного ценообразования может ударить по США и самому Дональду Трампу. Американский президент сделал все возможное, чтобы защитить нефтяной сектор, в том числе поддержал сделку ОПЕК+ о поэтапном снижении объема добычи нефти наряду с Россией и Саудовской Аравией.

Вслед за WTI ушла в минус и российская нефть Urals. Ее расчетная цена составила -$2 за баррель, сообщает РБК. Майские фьючерсы на нефть Brent также упали — до $25,91. Июньские фьючерсы WTI пока держатся на отметке более $20, поскольку решение о продлении карантина в мире на лето еще не принято.

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