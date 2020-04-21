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Елизавета II отменила праздничный салют по случаю своего дня рождения

Елизавета II отменила праздничный салют по случаю своего дня рождения
Фото:instagram.com/theroyalfamily

Королева сочла празднование неуместным во время пандемии

Сегодня королеве Великобритании Елизавете II исполнилось 94 года. Она является рекордсменом среди британских монархов по возрасту и продолжительности правления, обойдя даже свою прапрабабушку королеву Викторию.

Обычно день рождения Ее Величества отмечают праздничным салютом, а на государственных зданиях вывешивают национальные флаги. Однако в этом году королева попросила не устраивать праздничные мероприятия и даже отменила салют, поскольку сочла его неуместным на фоне эпидемии коронавируса, сообщает Reuters.

Ее Величество проведет день рождения в узком семейном кругу в Виндзорском замке. После объявления всеобщего карантина королева переехала туда со своим мужем, 98-летним принцем Филиппом, и возвращалась в Букингемский дворец только для работы с бумагами. Несмотря на самоизоляцию, 5 апреля Елизавета II выступила со специальным обращением к нации — всего в четвертый раз за 68 лет своего правления. 20 апреля принц Филипп также поблагодарил врачей и работников экстренных служб за их борьбу с коронавирусом.

Всего от Covid-19 в стране скончались более 16 тыс. человек. Великобритания продолжает находиться на карантине.

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