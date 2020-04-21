Елизавета II отменила праздничный салют по случаю своего дня рождения

Королева сочла празднование неуместным во время пандемии

Сегодня королеве Великобритании Елизавете II исполнилось 94 года. Она является рекордсменом среди британских монархов по возрасту и продолжительности правления, обойдя даже свою прапрабабушку королеву Викторию.

Обычно день рождения Ее Величества отмечают праздничным салютом, а на государственных зданиях вывешивают национальные флаги. Однако в этом году королева попросила не устраивать праздничные мероприятия и даже отменила салют, поскольку сочла его неуместным на фоне эпидемии коронавируса, сообщает Reuters.

Ее Величество проведет день рождения в узком семейном кругу в Виндзорском замке. После объявления всеобщего карантина королева переехала туда со своим мужем, 98-летним принцем Филиппом, и возвращалась в Букингемский дворец только для работы с бумагами. Несмотря на самоизоляцию, 5 апреля Елизавета II выступила со специальным обращением к нации — всего в четвертый раз за 68 лет своего правления. 20 апреля принц Филипп также поблагодарил врачей и работников экстренных служб за их борьбу с коронавирусом.

Всего от Covid-19 в стране скончались более 16 тыс. человек. Великобритания продолжает находиться на карантине.