Коронавирус и иммиграционная система на 21 апреля 2020 года

Какие льготы получат студенты-иммигранты? Можно ли продлить визу изнутри страны? Какие новые положения Home Office выпустил для обладателей виз Tier 2, 4 и 5?
Ответы на эти вопросы и другие иммиграционные новости – в очередном материале от экспертов юридической компании Law Firm.
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