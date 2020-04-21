Падение Лондона 

Почему эпидемия так сильно ударила по Англии?

Глава британского МИД Доминик Рааб заявил, что эпидемия коронавируса в стране еще не достигла своего пика. Но уже сейчас в Британии наблюдается один из самых высоких уровней смертности от коронавируса в Европе и мире. Количество подтвержденных случаев заболеваний превысило 130 тыс., а летальных исходов – 17 тыс. Ежедневно в Англии умирает в среднем шестьсот-семьсот человек. Почему страна столкнулась с такой тяжелой ситуацией, кто виноват и что теперь делать?

Борис, ты не прав!

Часть британцев в столь повальном распространении коронавируса в стране обвиняет премьер-министра Бориса Джонсона, который сам переболел Covid-19. Как только стало известно о начале эпидемии, британское правительство не предпринимало серьезных шагов по борьбе с вирусом, надеясь на так называемый «коллективный иммунитет». Борис Джонсон не хотел закрывать даже школы и заявлял о том, что если значительная часть, например, 60% населения переболеет, то и у остальных выработается иммунитет к вирусу. Только когда эпидемия сильно разрослась, власти приняли решение о введении карантина. Однако было уже поздно.

«Правительство действовало медленно, не придавало коронавирусу того значения и внимания, которых он заслуживал, и допустило ряд существенных ошибок», – сказал в интервью журналу Time профессор Джон Эштон, бывший региональный директор по здравоохранению в Англии.

Решение Джонсона не вмешиваться в ситуацию до начала марта для многих оказалось неожиданным. По мнению эпидемиолога из Лондонской школы гигиены и тропической медицины Лиама Смита, именно это породило проблему нехватки жизненно важного медицинского оборудования, включая тесты. «Правительство было слишком уверено в британских ученых и врачах, поэтому и не предпринимало необходимые меры для того, чтобы получить дефицитное оборудование, необходимое для их работы.

Сейчас качественная и бесплатная медицина Великобритании уже не может охватить всех заболевших и предоставить им врачебную помощь. По данным Национальной статистической службы, еще в марте в Англии было на 75% больше летальных исходов, связанных с коронавирусом, чем фигурировало в правительственных сводках. При этом более половины из этих случаев произошли в домах престарелых и хосписах.

Вспышка заболевания проходит на фоне острой нехватки некоторых средств индивидуальной защиты в британских больницах. Как сообщила газета The Guardian, в стране почти иссякли запасы водоотталкивающих одноразовых хирургических халатов для медиков, которые работают с зараженными коронавирусом пациентами. В британском правительстве нехватку объясняют глобальным дефицитом, добавляя, что работают над решением проблемы.

Не хватает тестов

«Тестируйте, тестируйте и тестируйте!», – заявил глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус. В организации считают это лучшим способом замедлить развитие пандемии. Пока страны мира делятся примерно на тех, кто внедряет массовое тестирование, и на тех, кто ограничивается тестированием только населения из «групп риска». Однако, по мнению главы французского профсоюза молодых медико-биологов Лионеля Баррана, для эффективной борьбы с эпидемией количество тестов должно быть доведено до 50 тыс. в день.

Сейчас Британия активно борется с нехваткой тестов и защитного снаряжения. Министр здравоохранения Хэнкок пообещал довести суточную норму тестов до 100 тыс. в день к концу апреля. Многие медики в этом сомневаются, ведь еще 15 апреля количество ежедневных тестов не превышало 20 тыс.

Именно недостаточное тестирование, по мнению экспертов ВВС, стало причиной сегодняшней плачевной ситуации в Великобритании. «Страна отстает от своих европейских соседей в массовом тестировании. Власти не могут вовремя выявить и изолировать людей с Covid-19, что не позволяет предотвратить распространение вируса», – пишет BBC.

Ситуацию усугубило то, что недавно Великобритания, в числе нескольких других стран, закупила в Китае несколько миллионов некачественных тестов на коронавирус. Как сообщает The Times со ссылкой на слова главы отдела тестирования Министерства здравоохранения Великобритании Джона Ньютона, тесты показывали верный результат только в случае с тяжелобольными пациентами. «К сожалению, тесты, которые мы просмотрели до сих пор, не показали хороших результатов. Мы видим много как ложноотрицательных, так и ложноположительных результатов», – сказал изданию профессор Оксфордского университета Джон Белл. При этом в стране намерены не закупать новые партии тестов, а работать над улучшением тех, что уже есть. Для этого специалисты уже связались с производителями.

А как у других?

Рекордсменом по тестированию стала Германия: здесь власти довели количество тестов до 500 тыс. в неделю. Страна проводит тесты на антитела к коронавирусу. Проверка показывает, знаком ли организм с этим конкретным вирусом или еще нет. По результатам теста врачи могут определить не только наличие или отсутствие иммунитета, но и его силу, а значит – понять, насколько давно произошло заражение. В то же время отрицательный тест не означает, что человек полностью здоров и безопасен для окружающих, так как все еще может распространять вирус. Кстати, в то время, как Германия тестировала по 20 тыс. человек в день уже во вторую неделю марта, в Великобритании эта цифра не превышала двух тыс.

Ежедневно в Корее проводили около 15 тыс. тестов, на сегодня – их всего 467 тыс. Корейские ученые разработали собственные тест-системы и сделали проверки массовыми. А еще задействовали мобильные лаборатории, которые позволили проводить тестирование даже на заправках: при этом водителям не надо выходить из машины. Благодаря такому доступному тестированию и своевременному выявлению вируса удается предотвратить многие летальные случаи. Всего на более чем 10 тыс. подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Южной Корее приходится 186 смертей.

В свою очередь в США уже было сделано более 626 тысяч тестов. Управление по санитарному контролю за качеством продуктов и лекарств утвердило экспресс-тест на выявление коронавируса, результаты которого можно получить за 45 минут. По словам президента Дональда Трампа, именно массовое тестирование привело к тому, что страна вышла на первое место по числу выявленных случаев заражения Covid-19.

По Китаю точных данных о количестве проведенных тестов нет, однако, по заявлению властей, в стране выпускается 1,5 млн тестов в неделю.

В России используются тесты, разработанные новосибирским Центром вирусологии и биотехнологии «Вектор». Однако некоторые эксперты высказывали сомнения в их чувствительности: тест может давать ложноотрицательный результат, например, в начале заболевания либо в самом его конце, когда человек уже выздоравливает. Это может быть причиной столь низкого официального уровня заболеваемости в России.

Во Франции применяется тест ПЦР, разработанный Институтом Пастера. Лицензию на его производство получили шесть предприятий, 120 лабораторий по всей Франции были аккредитованы для сдачи теста и анализа результатов.

Выход из коронавирусного кризиса требует широкомасштабного тестирования. «Мы столкнемся с новыми волнами эпидемии, и нам надо убедиться в том, что у нас есть система, позволяющая быстро тестировать людей», – отметил в недавнем интервью Энтони Костелло, директор Института глобального здравоохранения в Университетском колледже Лондона.

Единого протокола тестирования сегодня не существует. Как отметил в интервью российскому РБК вирусолог Кентского университета Джереми Россман, в Британии сейчас тесты на новый вирус доступны только для тяжелобольных, а вовсе не всем…

Группа риска

В то время как некоторые европейские страны уже начали снимать локальные ограничения, Великобритания, напротив, объявила о том, что продлит карантин еще минимум на три недели.

Итак, кто же находится в особой «группе риска»? Согласно предупреждению, размещенному на сайте Всемирной организации здравоохранения, заразиться коронавирусом (2019-‎nCoV) могут представители всех возрастных категорий. Однако пожилые люди и люди, больные определенными заболеваниями, подвержены повышенному риску развития тяжелых форм коронавирусной инфекции. К таким заболеваниям относятся, к примеру, астма, диабет или болезни сердца.

«Плохие результаты у пожилых людей могут быть связаны, в частности, с возрастным ослаблением иммунной системы и повышенным воспалением, которое может способствовать репликации вируса, и более длительной реакцией на воспаление, вызывающей длительное повреждение сердца, мозга и других органов», — отмечает китайский ученый Жибо Лиу, один из авторов исследования, опубликованного в журнале The Lancet.

Более 99% умерших в Италии при заболевании коронавирусом нового типа имели и другие, кроме инфицирования COVID-19, проблемы со здоровьем. Эксперты из Рима еще в марте исследовали данные по 18% летальных исходов от коронавируса и выявили, что из обследованных только у трех жертв (то есть у 0,8%) ранее не наблюдалось каких-либо патологий. При этом почти половина умерших страдали минимум от трех болезней, а одна треть – от болезней сердца. Кроме того, у 75% жертв было зафиксировано высокое кровяное давление, а 35% страдали от диабета.