Жениться по любви: love story Уильяма и Кейт

29 апреля – день свадьбы герцога и герцогини Кембриджских

Она была прекрасна в белоснежном платье. Он – неотразим в военном мундире. Когда девять лет назад их союз благословили архиепископ Кентерберийский и сама королева, они не ожидали, что станут самой популярной парой в Великобритании. Сейчас они самая фотографируемая пара в мире. Свадьба Кейт и Уильяма стала событием для всего королевства. Давайте вспомним эту красивую историю любви еще раз.

Где найти своего принца?

Кейт и Уильям познакомились, как это часто бывает, в университетские годы. Оба учились в Сент-Эндрюсском университете, где вместе изучали историю искусств, позднее Уильям переключился на географию. Впервые Уильям обратил внимание на эффектную брюнетку на благотворительном студенческом показе мод, где Кейт дефилировала в полупрозрачном платье и бикини. Тогда, в далеком 2002 году, Уильям заплатил £200 за место в первом ряду и больше уже не упускал Кейт из виду. Хотя и сблизиться не стремился.

Любвеобильный принц крутил романы с разными девушками. Да и у Кейт в то время был бойфренд, но Уильям заинтересовал и очаровал ее, так что она рассталась со своим парнем. Оба поглядывали в сторону друг друга, проводили время в одной компании, но не более того. Полноценный роман начался у молодых людей на второй год обучения в университете – когда они вместе с друзьями снимали дом в Сент-Эндрюсе.

В 2003 году Кейт даже пригласили в Виндзорский замок на 21-й день рождения принца. Но в полный голос таблоиды заговорили о ней лишь в 2005 году, когда пара провела романтический уикенд на горнолыжном курорте в Швейцарских Альпах. Когда фотографии появились в прессе, все поняли, что «простая» Кейт теперь девушка принца. Они стали появляться вместе, подогревая интерес папарацци. Ее преследовали на каждом шагу. Не привыкшая к такому пристальному вниманию, Кейт всерьез испугалась свалившейся на нее популярности, и Уильяму даже пришлось приставить к ней охрану.

Теперь Кейт стала вхожа на королевские мероприятия, они уже не скрывали своих отношений, и все поговаривали о помолвке. Но в 2007 году королевский наследник отправился в учебный военный лагерь в графстве Дорсет, а Кейт осталась жить в Лондоне. Расстояние и постоянное давление со стороны журналистов сделали свое дело, и пара рассталась. Но, к счастью, ненадолго.

Остров в подарок

После недолгого перерыва они поняли, что друг без друга уже никак. В знак примирения Уильям организовал романтические каникулы на Сейшельских островах. Чтобы провести их только вдвоем, без лишних глаз и посторонних, принц забронировал весь курорт, что обошлось ему примерно в £20 тыс. Пара прибыла на остров под вымышленными именами Мартин и Розмарин. А чтобы еще больше оградить влюбленных от нежеланных посетителей, сын президента Сейшельских островов установил зону отчуждения вокруг Дероша – райского острова, где они остановились.

Теперь влюбленные уже не разлучались. Но Кейт по-прежнему пребывала в статусе подружки принца. Долгожданное предложение руки и сердца последовало только в 2010 году, когда Уильям подарил будущей невесте кольцо своей покойной матери, принцессы Дианы с 12-каратным сапфиром и стоимостью 500 тыс. долларов.

Королевская свадьба

По иронии судьбы – или, может быть, нарочно – день свадьбы назначили на 29 апреля 2011 года, в день святой Екатерины. Кстати, этот день стал официальным выходным для всех граждан королевства. Официальная церемония прошла в Вестминстерском аббатстве и транслировалась по всему миру. После торжественной клятвы Кейт в одно мгновение превратилась в герцогиню Кембриджскую и Ее Высочество.

Образ невесты тщательно продумали.

По английской традиции, в наряде невесты должно быть что-то старое, что-то новое, что-то одолженное и что-то голубое. Некоторые из кружев на платье Кейт были старинными, ее бриллиантовые серьги были новым подарком от ее родителей, тиару она одолжила у королевы, а к подкладке платья дизайнера Александра Маккуина стоимостью 434 тыс. долларов была пришита голубая лента.

Ювелир Робинсон Пелхэм создал дизайн бриллиантовых сережек, стилизованных под дубовые листья с подвесками из желудей. Желудь и дубовые листья – дань фамильному гербу Миддлтонов. В букете Кейт, помимо традиционного мирта, была турецкая гвоздика Sweet William – правда, мило?

В целом на цветы потратили £800 тыс.

После торжественной церемонии молодоженов ожидал обеденный прием, устроенный королевой в Букингемском дворце, в котором приняли участие 600 человек. А вечером принц Чарльз устроил «семейный ужин» в кругу близких друзей и родственников всего на 300 человек. Среди приглашенных были политики, послы разных стран, а также такие знаменитости, как Дэвид и Виктория Бекхэмы, сэр Элтон Джон, Гай Ричи, Роуэн Аткинсон.

Свадебный торт молодоженов – это еще одна дань традиции. Он представлял собой многоярусную конструкцию, украшенную фруктами и белой глазурью. Англичане обожают такие торты, обильно пропитанные ромом: кусок может храниться годами и впоследствии стать коллекционным сувениром на память о королевской свадьбе. Вот даже и не знаешь, что лучше: сохранить свою порцию на память или насладиться вкусом десерта. Вряд ли когда еще выдастся шанс попробовать торт за 80 тыс. долларов.

Общая же стоимость свадьбы, по оценкам экспертов, составила £24 млн. Расходы поделили между собой королевская семья и семейство Миддлтонов. В то время как деньги на оплату охраны мероприятия и транспортных услуг пошли из казны Ее Величества.

Но кто считает деньги, когда речь идет о любви? За эти девять лет Кейт и Уильям не только преумножили свою любовь и свою семью: в доказательство тому – три чудесных малыша. Но и накрепко завоевали сердца британцев. Потому что их чувства простые и искренние. Как сама любовь.

Подготовила Оксана Кеш