Число пациентов с коронавирусом в Лондоне начинает уменьшаться

Медэксперты говорят о выходе на плато

Количество пациентов с коронавирусом в Лондоне постепенно уменьшается, сообщает The Evening Standard. Все больше людей выписывается из больниц, а число новых пациентов снижается. Пик загруженности столичных медучреждений пришелся на 8 апреля: тогда число заболевших составило 4813 человек. 18 апреля в больницах находились уже всего 3445 пациентов — на 1368 человек меньше. Всего в Лондоне выявлено 21357 случаев заболевания коронавирусом.

С 20 на 21 апреля в столице скончались 82 человека — это наименьшее количество смертей за сутки, начиная с 30 марта, сообщает Public Health England. Лондон опережает остальную часть страны по снижению ежедневной смертности на четыре дня: пик в столице пришелся на 4 апреля, в других регионах — на 8 апреля. Заместитель главного врача Англии доктор Дженни Харрис утверждает, что о победе над вирусом говорить пока рано, однако цифры указывают о возможном выходе на плато.

«Это особенно важно для Лондона и показывает не только усердную работу наших больниц в первые недели апреля, но и успех, последовавший за этим», — отметила доктор Харрис. NHS England утверждает, что вместимость больниц еще не достигла предела.