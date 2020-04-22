Великобритания начинает клинические испытания вакцины от коронавируса

Ее разрабатывают в Оксфордском университете и Имперском колледже Лондона

С 23 апреля Великобритания начинает клинические испытания вакцины против коронавируса на людях, сообщает Sky News. Две научные группы — из Оксфордского университета и Имперского колледжа Лондона — создали прототип вакцины и объявили о наборе добровольцев.

Оксфордская вакцина — ChAdOx1 nCoV-19 — сделана на основе безвредного вируса шимпанзе, в который была перенесена часть коронавируса. Доказано, что данная методика вызывает сильный иммунный ответ организма. Клинические испытания пройдут в Оксфорде, Саутгемптоне, Лондоне и Бристоле.

Команда Имперского колледжа Лондона тестирует свою вакцину на животных еще с февраля и теперь готова испытать ее на людях. Добровольцы могут обратиться в сам колледж, клинику University Hospital Southampton или вакцинный центр Bristol Children’s Vaccine Centre. За участие им выплатят от £190 до £625, пишет Metro.

В мире одновременно разрабатывается около 70 вакцин от Covid-19, однако до клинических испытаний дошли только США, Китай и Великобритания. На ежедневном брифинге по коронавирусу министр здравоохранения Мэтт Хэнкок поблагодарил ученых за оперативность, но попросил людей не надеяться на быстрое изобретение лекарств.